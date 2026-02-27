Дело против ТОО "Твой шанс", издателя еженедельника "Наша газета", планировали рассмотреть 2 марта, о чем свидетельствовала поступившая главному редактору повестка. Но потом заседание спешно перенесли на сегодня, 27 февраля. Заседание продлилось около часа.

Старший прокурор отдела прокуратуры Костаная Асель ЖУСУПОВА зачитала все то, что написал прокурор Костаная в постановлении о возбуждении административного дела. По версии прокуратуры, "Наша газета" провела опрос общественного мнения о поправках в Конституцию с нарушением норм законодательства, не указав сведения о юридическом лице, проводившем опрос, а также о тех, кто заказал и оплатил его проведение.

"НГ" опубликовала в рубрике «Вопрос недели» такое обращение к читателям: "Предлагаемые поправки затронут 84% текста Конституции РК. Изменения готовят сразу для 77 статей. Если бы референдум о поправках состоялся в ближайшее время, как бы вы проголосовали?".

- Кроме того, формулировка вынесенного на обсуждение вопроса и предложенные варианты ответа носят заведомо некорректный характер, - сказала прокурор Жусупова. - Вопрос построен так, что объединяет значительное количество поправок в единый блок, не предусматривая возможности дифференцированного отношения к отдельным изменениям.

Главный редактор еженедельника "Наша газета" Тимур ГАФУРОВ объяснял, что рубрика "Вопрос недели" не является социологическим исследованием общественного мнения. "Вопрос недели" был задан читателям задолго до объявления о проведении референдума, а голосование было завершено за час до издания указа президента РК.

Фото из архива "НГ"

- Закончили мы сбор ответов на "Вопрос недели" 11 февраля в 17:00, к тому времени еще не было указа президента, - сказал Гафуров. - По технологии изготовления газеты мы результаты голосования на сайте дублируем в печатном номере. То есть мы закончили опрос, перенесли его результаты в газету, после чего уже узнали об указе.

Судья Асель СПАНОВА спросила - соблюла ли газета процедуру опроса, предусмотренную Законом "О выборах"?

- Мы не проводим опросы, мы не социологическая организация, - ответил Гафуров. - Это рубрика газеты, которая собирает мнения читателей. Поэтому у нас не существует заказчика опроса, нет других данных, которые публикуют при проведении опроса. Мы не социологи, мы журналисты.

Адвокат юридической службы «Media Qoldau» Правового медиа-центра Лилия ГАФАРОВА, представлявшая интересы редакции, отмечала - закон предъявляет требования к опросам на период подготовки к выборам и референдуму. Таким образом, опрос "Нашей газеты" был проведен до того, как началась подготовка к референдуму.

- Прокуратура ссылается на то, что вопрос газетой сформулирован некорректно, - обратила внимание суда Гафарова. - Какой нормой закона регулируется запрет на формулировку вопроса? Что это за доводы у прокуратуры? Мы считаем, что никакой закон формулировка вопроса не нарушает.

Адвокат Анна ДУДИНА отметила, что ТОО "Твой шанс" является лишь издателем "Нашей газеты". А собственником еженедельника, которому и выдана лицензия СМИ, является ТОО "ФКФ "Контанго".

Судья Асель Спанова, выслушав стороны, признала ТОО "Твой шанс" виновным в нарушении ст.120 КоАП РК и назначила наказание в виде штрафа в размере 30 МРП (129 750 тенге). На постановление может быть подана жалоба.

- ТОО в ответственность вменялось нарушение порядка проведения опроса, выразившееся в отсутствии данных о заказчиках опроса, времени его проведения - этот факт подтвержден материалами дела, в частности газетой от 12 февраля, - сказала Спанова. - Касательно доводов о том, что ТОО "Твой шанс" не является субъектом правонарушения, то по договору ТОО самостоятельно принимает на себя обязательства по выпуску и распространению газеты. Издатель сам выбирает способы выполнения поручения собственника, а потому "Твой шанс" является субъектом правонарушения. У ТОО есть 30 суток с момента вступления постановления в законную силу для добровольной уплаты штрафа. Вы вправе обжаловать постановление

Фото автора