Дело о правонарушении по ст. 120 КоАП РК (Нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами) возбудил 26 февраля прокурор Костаная Ермек ШУАКПАЕВ. Наказание для юридических лиц по этой статье - штраф в размере 30 МРП (129 750 тенге). Дело возбуждено против ТОО «Твой шанс», собственника еженедельника «Наша газета».

Еще 5 февраля, когда анонсированные президентом поправки в Основной закон только обсуждали в Конституционной комиссии, «НГ» опубликовала в рубрике «Вопрос недели» такое обращение к читателям: "Предлагаемые оправки затронут 84% текста Конституции РК. Изменения готовят сразу для 77 статей. Если бы референдум о поправках состоялся в ближайшее время, как бы вы проголосовали?"

Предлагались четыре варианта ответа - два в поддержку и два против. Отметки напротив этих вариантов за неделю поставили 99 зарегистрированных пользователей сайта.

Опрос был закончен 11 февраля в 17:00. Тогда же результаты продублировали в печатной версии, которая поступила в продажу и подписчикам утром 12 февраля.

Прокуратура посчитала, что публикация результатов после того, как президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума, является нарушением.

- Этой рубрике почти столько же лет, сколько и газете, то есть с 2002 года каждую неделю мы публиковали «Вопрос недели», - рассказал главный редактор «Нашей газеты» Тимур ГАФУРОВ. - Главная задача этой рубрики - акцентировать внимание читателей на том событии недели, которое мы считаем очень важным. И подумать над этим событием, выбрать наиболее подходящий вариант или оставить свой комментарий.

В Казахстане по закону опросы общественного мнения в период подготовки к выборам или референдумам имеют право проводить только те юридические лица, которые официально зарегистрированы в стране, имеют не менее 5 лет опыта по проведению опросов и предварительно уведомили ЦИК о своем намерении провести опрос.

- В публикации от 12 февраля отсутствуют обязательные сведения о юридическом лице, проводившем опрос, а также о тех, кто заказал и оплатил его проведение, что исключает возможность проверки источника финансирования и независимости исследования, - написал прокурор Шуакпаев в своем постановлении. - Кроме того, формулировка вынесенного на обсуждение вопроса и предложенные варианты ответов носят заведомо некорректный характер. Вопрос построен таким образом, что объединяет значительное количество поправок (77 статей) в едный блок, не предусматривая возможности дифференцированного отношения к отдельным изменениям.

Отметим, что формулировка вопроса, вынесенного на референдум, также не предполагает «дифференцированного отношения» к поправкам. Имеет ли она "заведомо некорректный характер"?

Прокурор Костаная отмечает, что в публикации «НГ» отсутствуют альтернативные, нейтрально сформулированные и категорически определенные варианты ответы. Как указано в постановлении, это свидетельствует о нарушении принципов объективности и корректности социологического исследования, что непосредственно влияет на достоверность результатов и величину статистической погрешности. А это делает опубликованные данные «искаженными и способными формировать манипулятивное общественное мнение в период подготовки к референдуму».

- «Опрос общественного мнения» - это понятие социологов, где действительно указаны методы исследования, параметры выборки, - говорит Тимур Гафуров. - «Вопрос недели» - это газетная рубрика. То есть это формат подачи информации в том виде, который может быть интересен читателям. Мы никогда не претендовали на то, что "НГ" - социологическая организация, изучающая общественное мнение.

Руководитель юридической службы «Media Qoldau» Правового медиа-центра Гульмира БИРЖАНОВА комментирует ситуацию:

- Первый тревожный звоночек появился два года назад, во время референдума по АЭС - к ответственности привлекли газету «Уральская неделя», их оштрафовали за интервью на улице. Мы тогда проиграли все суды. «Уральская неделя» - это был первый кейс, когда интервью жителей приравняли к опросу общественного мнения. Мы были против. Было даже письмо нескольких депутатов о том, что журналистику нельзя приравнивать к исследованию. Тем не менее, вопрос этот так и остался проблемным. Мы уже 2 года говорили, что ст. 120 КоАП нуждается в корректировке, что по ней нельзя привлекать СМИ, которые не занимаются социалогическим исследованием. Ведь у всякого исследования есть научная сторона, работа специалистов. И, на мой взгляд, этот закон касается тех социологов, которые работают без соответствующей аккредитации. Журналисты работают совсем в другой сфере.

Гульмира Биржанова также задается вопросом: какую общественную опасность несут публикации вопросов о референдуме в СМИ? Тем более, что вопрос был задан еще до того, как президент подписал указ о проведении рефрендума.

- Я считаю, что это ужесточение ограничений в сфере свободы слова, - отмечает медиаюрист. - Мы сейчас видим, как люди вынуждены выражать свои мысли завуалировано, потому что опасаются, что к ним придут из полиции и прокуратуры. Я не знаю с чем это связано. Почему сейчас идут санкции во время дискуссии о референдуме?

Протокол прокуратуры теперь изучат в суде по административным правонарушениям. Заседание назначено на 2 марта в 16:40.

Социологический опрос - это метод сбора первичной социологической информации об изучаемом объекте в ходе непосредственного (интервью) или опосредованного (анкетирование) социально-психологического общения исследователя и опрашиваемого (респондента) путем регистрации ответов респондентов на систему заранее подготовленных вопросов, соответствующих целям и задачам исследования. Профессиональное исследование предполагает строгую проверку инструментария на отсутствие «наводящих» или эмоционально окрашенных формулировок, которые могут повлиять на ответ. Журналистские опросы часто преследуют цель привлечения внимания или иллюстрации определенного инфоповода, поэтому вопросы в них могут быть сформулированы менее нейтрально. Социологи также используют сложные математические методы анализа данных и учитывают статистическую погрешность, в то время как СМИ обычно ограничиваются простой констатацией процентного соотношения голосов. Составлено по источнику: Ядов В. А. «Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности». - Москва: Омега-Л, 2007.

Фото Ксении РЕБИК