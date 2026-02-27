В Казахстане планируют проводить проверки содержания тренингов личностного роста, сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов в ответе на депутатский запрос, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

По его словам, в данный момент в законодательстве отсутствует систематический правовой механизм регулирования курсов повышения квалификации и программ личностного развития.

"Не установлена процедура лицензирования краткосрочных тренингов, требования к используемым психологическим методам и квалификации тренеров-наставников регламентированы нечётко, а также не сформированы эффективные механизмы защиты прав участников. Действия на таких курсах могут включать принуждение против воли человека, психологическое давление путём публичного унижения, вторжение в частную жизнь, непредоставление потребителю полной информации и невыполнение обязательств, предусмотренных договором", – говорится в документе.

Для решения этой проблемы правительство разработало поправки и дополнения к закону "О защите прав потребителей". Их уже представили на рассмотрение мажилиса. Поправки помогут усилить защиту прав казахстанцев, а также обеспечить добросовестное предоставление услуг наставниками.

После принятия закона госорганы будут проверять содержание, методы и соответствия учебной деятельности тренингов. Кроме того, действия, связанные с унижением, психологическим давлением, принуждением и манипуляцией, будут подвергаться правовой оценке.