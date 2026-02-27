В Казахстане завершили приём заявлений для участия в мартовском ЕНТ. Пройдут тестирование около 184 тысячи человек, сообщает Министерство науки и высшего образования. Число желающих сдать мартовское ЕНТ в этом году на 20 тысяч больше по сравнению с 2025 годом, передает Informburo.kz.

Фото Министерства науки и высшего образования РК

ЕНТ пройдёт со 2 марта по 6 апреля.

При подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования.

Во время ЕНТ абитуриентам будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и таблица растворимости солей.

В 2026 году формат ЕНТ не претерпел изменений. Абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на "Историю Казахстана", по 10 заданий – на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ составляет 140 баллов.

Время тестирования – 4 часа (240 минут).

В мартовском ЕНТ участвуют те, кто зачислен в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучившиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию