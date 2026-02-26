Торги состоялись еще в начале января. Здание по ул. Мира, 24 изначально эксперты оценили в 182,8 млн тенге. Но претендентов не нашлось, дважды торги проваливались. В итоге ценник на здание в центральной части города снизился и бывший вытрезвитель приобрел нового хозяина за 100,5 млн тенге.

Напомним, что новый хозяин должен восстановить здание до 31 декабря 2026 года. При этом нет никаких ограничений по функционалу восстановленного здания, то есть новый владелец может открыть там все, что он захочет. До этого момента его нельзя перепродать или передать в доверительное управление. Трехэтажное здание и гараж к нему построили еще в 1963 году. Судя по фотографиям, помещения нуждаются в серьезном ремонте.

До осени 2025 года в здании бывшей детской поликлиники располагался рудненский центр временной адаптации и детоксикации. Ранее в отделе строительства сообщали «НГ», что пустующее здание никому из подведомственных акимату организаций не приглянулось. Почему бы не передать здание под поликлинику, особенно, учитывая острую нехватку помещений для медицинских учреждений в Рудном?

- Здание выкупило ТОО «Казогнеупор 2015», там будет их офисное здание, возможно откроют небольшую гостиницу и кафе, - пояснил «НГ» аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. - Это здание, к сожалению, не подойдет под поликлинику. Нам нужно большое помещение, площадью не меньше 5 000 кв.м. Мы предлагали, чтобы в этом здании облздрав разместил учебные корпуса, но они отказались.

Напомним, площадь здания бывшего вытрезвителя составляет всего чуть больше 2000 кв.м.

На совещании в акимате 24 февраля Виктор Ионенко сообщил, что в Рудном построят новую поликлинику. Финансировать строительство скорее всего будет компания ERG. Ранее Евразийская группа выделила 8 млрд тенге на строительство в городе школы на 1200 мест, которую открыли 2 сентября 2025 года.

- Между нами и компанией ERG имеется договоренность, которая находится сейчас на рассмотрении у акима области, по строительству поликлиники, - сказал Виктор Ионенко. - Поликлинику мы планируем строить в 11-м микрорайоне, земля у нас там готова. Компания ERG готова в рамках меморандума работать. А АО «Рудсоколовстрой» готово построить. Схема та же самая, что при строительстве школы — когда ERG платит, отдел строительства выступал заказчиком, а АО «Рудсоколовстрой» занимался непосредственно возведением здания. Опыт уже есть. Сейчас мы ждем одобрения акима области, если все в порядке то в этом году приступим к строительству. Стоимость 2,4 млрд тенге — это только само здание, без оборудования. Надеемся, что будет принято правильное решение и мы получим новую поликлинику.

