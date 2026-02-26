С одной стороны, сумма, выделенная на 2026 год, почти вдвое больше прошлогодней - 45,6 млрд тенге. С другой, область просила гораздо больше - 142 млрд тенге. Но, как пояснил заместитель руководителя облсельхозуправления Нурсултан ШАЙМУХАНОВ, МСХ урезало запрос.

Он был сформирован с учетом накопленных государством долгов по субсидиям, которые кочуют из года в год.

Из полученной суммы на поддержку растениеводства (возмещение части затрат на покупку пестицидов, удобрений, семян, возделывание приоритетных культур) планируют направить 30,9 млрд тенге, в сферу животноводства - 10,8 млрд тенге, на инвестиционное субсидирование - 23 млрд тенге, на погашение процентной ставки по кредитам - 19,4 млрд тенге, на другие программы - 769 млн тенге. Значительная часть этих средств пойдет на погашение долгов. Есть и направления, чистые от них, но таких немного - субсидирование животноводства, удобрений.

- В прошлом году по ним у нас была экономия - около 4 млрд тенге, из них 1,8 млрд вернули в республиканский бюджет, 2,4 млрд удалось направить на инвестсубсидии, нашу самую приоритетную программу (средства идут, как правило, на строительство производственных объектов, приобретение дорогостоящей техники - «НГ»). Если в этом году по каким-то направлениям будет недостаточно заявок, тоже будем запрашивать разрешение, чтобы передвигать финансирование на другие, более востребованные, - сказал на заседании отраслевого совета по вопросам АПК областной палаты предпринимателей Нурсултан Шаймуханов. - Данным бюджетом мы закроем долги 2024 года, захватим большую часть долгов 2025-го. Но часть новых заявок, получается, будем закрывать бюджетом 2027 года. Это, как ком, идет.

Глава Костанайского филиала Союза фермеров Казахстана Марат АХМЕТОВ заметил, что кома не будет, если государство рассчитается в конце концов по всем своим задолженностям.

- Наше объединение ведет мониторинг ситуации по республике, - сказал он, - по другим областям вопрос с долгами уже закрыт.

Вопрос по наличию денег, конечно, не к сельхозуправлению. Оно берет на себя обязательство обеспечить максимально быстрое освоение средств, которые области достались.

- Если предыдущие 45,6 млрд мы осваивали весь 2025 год, то сейчас уже отработали заявки на 22, 4 млрд тенге, - доложил Шаймуханов, - по инвестиционным субсидиям, например, уже удовлетворили заявки на 7,4 млрд тенге. Повторюсь, это приоритетная программа для сельхозпроизводителей. Ну и это физический предел для штата наших сотрудников, потому что при приеме заявок им нужно обработать много документов. Большую часть объема финансирования планируем освоить за февраль-май. По ставкам вознаграждения выплаты осуществляются ежемесячно в соответствии с графиками, указанными в договорах.

Порождением затяжного долгового кризиса стало введение листов ожидания для претендентов на господдержку. Их ввели по настоянию бизнеса, когда из-за ошибки в оформлении документов предприятие автоматически отправлялось в конец длиннейшей очереди, и получение вожделенных денег отодвигалось на месяцы, а то и на годы. Сейчас ситуация все-таки изменилась, выплаты пошли. И предприниматели заговорили о том, что листы надо бы отменить.

- Есть большие компании, в которых прямо специальные люди сидят и только субсидиями занимаются. Правильно, неправильно он заявку закинет, но он будет стоять в своей очереди. Потом будет исправлять, переделывать там все, но в очереди будет. А остальным уже никому ничего не достанется, - сказал, пытаясь убедить коллег, руководитель ТОО «Турар» Кайрат ОСПАНОВ. - Надо так: неправильно завился - вылетел, делай правильно.

Однако пока большая часть членов отраслевого совета настроена менее радикально. Предлагают листы ожидания оставить, но ввести конкретный срок, буквально несколько дней, для исправления ошибок или предоставления недостающих документов.

На заседании аграриев проинформировали также о некоторых изменениях в правила господдержки. В соответствии с ними пестициды, приобретенные у отечественных производителей "Астана-нан", "Щелково Агрохим" и "Хим-плюс", субсидируются в размере 60% от их минимальной стоимости, а остальные препараты удешевляются на 50%. При покупке импортных семян классов элита и суперэлита возмещение затрат составит 60%, за семена первой репродукции - 40%. По отечественным семенам нормативы прежние.

Фото автора