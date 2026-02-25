В Казахстане планируют сократить срок регистрации лекарственных средств – до 15 суток – из стран с высокой регуляторной системой. Сейчас процедура должна занимать от 140 до 210 дней. Однако на практике процесс нередко затягивается на годы, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

На пленарном заседании мажилиса, где депутаты рассмотрели законопроект по вопросам науки, депутат Айгуль Куспан напомнила, что сейчас процедура должна занимать от 140 до 210 дней. Однако на практике из-за бюрократических барьеров процесс нередко затягивается на годы. Законопроект предлагает упростить и ускорить процедуру за счёт объединения этапов экспертизы и регистрации в одну электронную услугу.

Куспан поинтересовалась, насколько новый механизм облегчит доступ к жизненно необходимым препаратам и как он повлияет на качество фармацевтического рынка.

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов ответил, что министерство решило ускорить регистрацию лекарственных средств, чтобы обеспечить рынок доступными и качественными препаратами.

"Для государств с высокой регуляторной системой – США, Великобритания, Япония и страны Европейского союза – регистрация займёт до 15 суток, после чего препараты смогут выйти на рынок. Для стран, где регуляторная система менее строгая, мы сократили срок регистрации до 100 дней", – сказал Муратов.

Он подтвердил, что ранее процедуры затягивались, в том числе из-за выездов инспекторов за рубеж. Однако теперь министерство прекращает такую практику.