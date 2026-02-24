Свою последнюю двухматчевую серию второго этапа регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 «Горняк» провел в Усть-Каменогорске с местным «Торпедо».

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Результаты этих матчей уже не могли повлиять на положение в турнирной таблице рудненского клуба, а вот устькаменогорцы, занимавшие третье место, продолжали вести борьбу с «Номадом» и «Сарыаркой» за распределение мест в лидирующей тройке.

В четырех очных поединках первого этапа с торпедовцами «Горняк» набрал лишь одно очко, проиграв второй матч в Рудном в овертайме - 5:6 ОТ. В первом домашнем матче он не смог распечатать ворота гостей - 0:2, а в гостях дважды уступил, пропустив по четыре шайбы - 1:4 и 2:4.

Очередные матчи этого противостояния, прошедшие в Ледовом дворце спорта имени Бориса Александрова, пропускал лучший бомбардир чемпионата нападающий «Горняка» Валерий Гурин.

В стартовом периоде первого матча гости мало в чем уступали устькаменогорцам, нанеся даже больше бросков по воротам - 17 против 14-ти. Однако переиграть вратаря «Торпедо» Андрея Янкова им не удалось. А вот хозяева сумели распечатать ворота Владислава Нурека. В начале 5-й минуты это сделал нападающий «Торпедо» Александр Панченко.

На третьей минуте второго игрового отрезка напарник по звену автора первого гола Эрик Алдабергенов забросил вторую шайбу в ворота гостей. Но уже через две минуты нападающий «Горняка» Данила Барабаш после передачи Владимира Кротова броском от синей линии вернул интригу в матч - 2:1.

Этот счет продержался больше получаса игрового времени. А на 58-й минуте, когда «Торпедо» играло в меньшинстве, а «Горняк» поменял еще и вратаря на шестого полевого игрока, нападающий устькаменгорского клуба Андрей Яковлев броском из своей зоны защиты поразил пустые ворота гостей. И «Торпедо» одержало трудную победу - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Игра в зоне защиты «Торпедо» / Фото pro.ligasy.kz

Во втором матче хозяева владели инициативой на протяжении всего поединка, наращивая свое игровое преимущество от периода к периоду, позволив при этом гостям нанести всего 14 бросков по своим воротам. Это в три раза меньше, чем бросали устькаменогорцы. Причем «Горняку» в третьем периоде удалось нанести всего один бросок.

Однако ни один из бросков игроков обеих команд не принес результата и в основное время, и в овертайме. А в серии послематчевых буллитов победу торпедовцам принес Илья Кляузов - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

После заключительных матчей второго этапа в Астане и Усть-Каменогорске победителем регулярного чемпионата стал «Номад», а «Торпедо» финишировало на втором месте.

Замкнула тройку лидеров «Сарыарка», с которой и проведет четвертьфинальные матчи «Горняк». Победитель определится после четырех побед одной из команд.

Первые два поединка плей-офф пройдут в Караганде 24 и 26 февраля. Затем 1 и 3 марта рудничане будут принимать «Сарыарку». При необходимости противостояние будет продолжено 6 марта в Караганде, 9 марта в Рудном и 12 марта в Караганде.

Еще три путевки в полуфинал будут разыграны в четвертьфинальных парах «Арлан» - «Кулагер», «Номад» - «Алматы» и «Торпедо» - «Бейбарыс».