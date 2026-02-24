Программа 25 и 26 туров чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2025/2026 получилась неполной из-за участия «Кайрата» и «Семея» в Лиге чемпионов УЕФА. «Аят», вернувшийся после побед на старте над «Жетысу» на четвертую строчку турнирной таблицы, провел свои поединки этих туров в Караганде против местного «Тулпара».

Капитан «Аята» Азат Валиуллин против защитника «Тулпара» Диаса Еркегулова / Фото instagram.com/mfktulpar

Рудничане в матчах первого круга одержали на своем паркете две победы над карагандинцами (7:2 и 5:4) и, опережая своих соперников, занимавших седьмое место, на 20 очков, считались фаворитами во втором противостоянии.

Перед этими играми состав «Аята» пополнил бразильский легионер 43-летний Андре Энрике Жюстино - Део, перешедший из «Gilson Inox Sports», который выступает в региональных соревнованиях штата Параиба (Бразилия). Ранее Део выступал за «Спортинг» (Португалия), в составе которого стал в 2018 году победителем Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, а также за «Актобе» и «Атырау».

Первый тайм первого матча в Караганде полностью остался за хозяевами паркета, открывшими счет после розыгрыша углового удара на 7-й минуте усилиями Кирилла Дурова. Через четыре минуты 16-летний игрок карагандинского клуба Владимир Вольман удвоил преимущество хозяев.

Очень драматично прошел второй тайм, на пятой минуте которого Заур Гайдаржи вернул интригу в матч, переправив мяч в сетку ворот «Тулпара» после передачи своего вратаря Джексона Сант'Анны, записавшего на свой счет уже 9-ю голевую передачу. По этому показателю отмечавший в день матча свое 23-летие вратарь гостей является лидером чемпионата среди стражей ворот. А через две минуты Андрей Графский сравнял счет - 2:2.

За три с половиной минуты до окончания встречи капитан «Тулпара» Владислав Черномордов вновь вывел карагандинцев вперед. Но менее чем через полминуты отличился уже капитан «Аята» Азат Валиуллин, и счет вновь стал равным - 3:3.

Еще меньше времени потребовалось Дурову, чтобы оформить дубль и в третий раз вывести карагандинский клуб вперед. А на последних секундах матча вратарь «Тулпара» Даулет Затыбеков ударом от своих ворот забил пятый гол в ворота гостей, игравших в эти минуты с пятью полевыми игроками - 5:3 (2:0).

Во втором матче хозяева вновь повели в счете, однако в этот раз им «помог» игрок «Аята» Иван Марахов, на 2-й минуте срезавший мяч в свои ворота после розыгрыша углового удара. Это гол стал единственным в первом тайме.

На второй минуте второго тайма Черномордов, перехватив мяч перед штрафной площадью рудничан, удвоил преимущество своего клуба. А на 29-й минуте Затыбеков, поймав мяч после удара вратаря гостей, пробившего от центральной линии, тут же отправил его в пустые ворота «Аята» - 3:0.

После дубля Антона Рындина, отличившегося на 33-й и 35-й минутах, разрыв в счете сократился до минимума. Но на 37-й минуте Бекежан Апсалямов упрочил преимущество «Тулпара», а через минуту Черномордов еще более его развил.

С мячом Заур Гайдаржи / Фото instagram.com/mfktulpar

Гол Гайдаржи на 39-й минуте лишь помог «Аяту» избежать разгромного поражения, а «Тулпар» вновь одержал победу с тем же счетом - 5:3 (0:1).

После этих поражений «Аят» опустился на пятую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед «Атырау», который в этих турах вначале разгромил в гостях «Байтерек» (6:2), а затем уступил (2:3). «Актобе», одержавший в Талдыкоргане две победы над местным «Жетысу» (4:2 и 7:4), поднялся на вторую строчку, обойдя пропускавшего туры «Кайрат». Также шесть очков набрал в этих турах и идущий шестым «Каспий», переигравший дома «Караганду» (5:4 и 3:2).

Именно «Караганда» будет принимать в следующих турах «Аят». Матчи пройдут в последний день зимы и в первых день весны, 28 февраля и 1 марта.