В Центральной избирательной комиссии показали, как будет выглядеть бюллетень для голосования на референдуме по новой Конституции, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото © Tengrinews.kz / Маржан Куандыкова

Как сообщил член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник, ЦИК уже подготовил проект формы и текста бюллетеня на государственном и русском языках.

"Формулировка вынесенного вопроса: "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?" Варианты ответа: "Да, принимаю" и "Нет, не принимаю", — сообщил он.

Скриншот ЦИК РК

Отмечается, что голосующие должны поставить любую отметку в пустом квадрате справа от выбранного варианта ответа.

В ЦИК подчеркнули, что при изготовлении бюллетеней предусмотрят защиту: будут использоваться полиграфические методы, нанесённые способом офсетной печати, а также будут определены специальные цвет, шрифт и другие параметры.

Бюллетени доставят в участковые комиссии с резервом в 1 процент от общего числа избирателей.

Согласно представленным данным акиматов областей и городов Астана, Алматы и Шымкент, в списки включено 12 461 796 граждан. Таким образом, будет изготовлено 12 586 413 бюллетеней для голосования.