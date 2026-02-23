На XXV зимних Олимпийских играх в последний день были разыграны пять комплектов медалей: в бобслее, кёрлинге, лыжных гонках, фристайле и хоккее.

Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр / Фото olympic.kz

Последними из казахстанских олимпийцев на старт вышли лыжницы Надежда Степашкина и Анна Мельник, принявшие участие в масс-старте на 50 км классическим стилем. Лучшей из них стала Степашкина, занявшая 31-е место, а Мельник сняли с дистанции после отставания от лидера на круг, и в итоговом протоколе она на 35-м месте.

Золотую олимпийскую медаль в женском марафоне впервые в карьере завоевала шестикратная чемпионка мира Эбба Андерссон из Швеции.

Еще одно золото сборной Швеции в заключительный день Игр принесла женская сборная по кёрлингу .

В дисциплине фристайла ски-хафпайп победительницей стала Эйлин Гу (Китай).

А мужская сборная Германии по бобслею в составе Йоханнеса Лохнера, Торстена Маргиса, Йорна Венцеля и Георга Фляйшхауэра завоевала золото Игр-2026 в соревнованиях четверок. Причем Лохнер и Фляйшхауэр ранее выиграли золото в соревнованиях двоек.

И, наконец, мужской олимпийский турнир по хоккею с шайбой выиграла сборная США, победившая в финале в овертайме команду Канады (2:1 ОТ).

Победителем общего зачета XXV зимних Олимпийских игр стала сборная Норвегии, в активе которой 41 медаль: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. При этом норвежцы установили рекорды и по количеству завоеванных золотых медалей в рамках одной зимней Олимпиады, и по общему числу медалей.

На втором месте сборная США, завоевавшая 33 медали: 12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых. Третьей стала сборная Нидерландов – 20 медалей (10 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые).

Сборная Казахстана, завоевав одну золотую медаль, заняла 19-е место среди 94 стран. Последний раз в 20-ке лучших наши олимпийцы были на Играх-1994 в Лиллехаммере (Норвегия).

Казахстанские спортсмены 13 раз попадали на Олимпиаде в Италии в ТОП-10 в соревнованиях по пяти видам спорта.

Знаменосцем сборной Казахстан на церемонии закрытия Олимпиады-2026 был Михаил Шайдоров / Фото olympic.kz

В фигурном катании олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании стал Михаил Шайдоров. А в женском одиночном катании Софья Самоделкина заняла 10-е место.

В конькобежном спорте Надежда Морозова заняла 6-е место на дистанции 3 000 м и была 10-й на дистанции 5 000 м. Елизавета Голубева показала 7-й результат на дистанции 1 500 м и замкнула десятку сильнейших на дистанции 3 000 м. Женская команда в составе Морозовой, Голубевой и Арины Ильященко стала 8-й в командной гонке преследования. А Евгений Кошкин занял 9-е место на дистанции 500 м среди мужчин.

В прыжках на лыжах с трамплина Илья Мизерных занял 8-е место в соревнованиях на большом трамплине.

В шорт-треке уроженец Костаная Денис Никиша стал 7-м на дистанции 500 м.

Также седьмое место заняли Аяна Жолдас, Роман Иванов и Асылхан Асан во фристайле в турнире смешанных команд по лыжной акробатике.

А в еще одной дисциплине фристайла - параллельном могуле - Анастасия Городко стала восьмой, а Павел Колмаков занял 9-е место.

Олимпийцы Казахстан на церемонии закрытия Игр-2026 в Италии / Фото olympic.kz

Торжественное закрытие Олимпиады прошло в Вероне, где состоялась передача олимпийского флага стране-организатору следующих зимних Олимпийских игр - Франции.