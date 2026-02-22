В начале этого года перевозчики, обслуживающие городские автобусные маршруты в Рудном, заключили договоры с заводом-изготовителем новых автобусов, срок их поставки – 180 дней, автобусы «Yutong» в количестве 37 единиц на этапе сборки, сообщает ИА "Город". Расплачиваться за новые автобусы перевозчики будут 10 лет. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга 20 февраля, сообщил заместитель акима Рудного по вопросам ЖКХ Досболсын Жакупов.

О новых автобусах для Рудного говорят так давно, что это уже воспринимается, как сказка о светлом будущем. Однако, по словам заместителя акима города, ждать осталось недолго:

- Вопрос очень сложный, я вам прямо скажу. Он муссируется уже на протяжении двух лет. Было очень много моментов с документами. Но мы сегодня дошли до стадии, когда наши автобусы изготавливаются. Все наши четыре перевозчика заключили в январе текущего года договоры с заводом-изготовителем, мы примерно ожидаем новые автобусы к 1 августа. Если, опять же, все благополучно сложится. 37 автобусов марки «Yutong» - автобусы большие, вместимостью 80-85 пассажиров. Производитель наш, казахстанский - «QazТehna». Каждый перевозчик заключил договоры на разное количество автобусов – исходя из своего экономического положения, ведь средства эти возвратные.

Финансировать закупку новых автобусов будет Фонд развития промышленности. Отдел ЖКХ, как пояснил Жакупов, заключит меморандум с Фондом. Затем заключаются соглашения между акиматом города, акиматом области, Фондом, заводом-изготовителем и непосредственно перевозчиками. Фонд перечислит деньги непосредственно производителю. Перевозчики будут рассчитываться за новые автобусы по договору займа с Фондом в течение 10 лет, с учетом двух лет «каникул». Стоимость одного автобуса от 65 до 70 миллионов тенге.

Досболсын Жакупов сообщил, что на сегодня общий объем субсидирования социально-значимых маршрутов составляет 849 миллионов тенге в год. И с учетом приобретения новых автобусов эта сумма будет увеличиваться, так как балансовая стоимость нового транспорта выше.

Возникли у журналистов на брифинге и иные вопросы, связанные с пассажирскими перевозками. В частности спрашивали, планируется ли запустить в городе новые автобусные маршруты, или хотя бы вернуть старые, к примеру, маршрут №13.

- Мое личное мнение такое: пока у нас старые автобусы, о новых маршрутах говорить рано. Да, поступают обращения от горожан, и ко мне на личные приемы приходят с просьбами, предложениями дополнительных маршрутов, вопрос стоит и о возвращении 13 маршрута, - ответил заместитель акима. -Мы маршрут №13 полностью возвращать не планируем, рассматриваем варианты продления уже действующих маршрутов, чтобы охватить ту часть города, где он ранее ходил. Там в основном частный сектор, и отдельный маршрут для перевозчика будет нерентабельным. Достаточного для окупаемости пассажиропотока нет.

- Пассажиропотока нет, возможно, потому, что люди уже отвыкли от того, что в их районе ходит автобус? Аналогичная ситуация была с маршрутом №14, который новому перевозчику пришлось долго «накатывать», - заметила журналист портала iagorod.kz.

- К этому вопросу нужно подходить комплексно. Нельзя взять и запустить маршрут, - ответил Жакупов. - У нас вопросы и по новым микрорайонам 24-24А: люди тоже обращаются, просят запустить туда маршрут. Нужен системный подход. Есть проблемы у перевозчиков и с автобусами, которым по 30-40 лет, и с водителями, потому нужно дождаться новых автобусов и смотреть далее по ситуации.

В ходе брифинга удалось выяснить, что, к примеру, к новому апарт-отелю на ул. Молодая Гвардия пока также не планируют запускать автобусный маршрут, хотя на открытии отеля аким Рудного в беседе с блогерами заводил об этом речь. Не планируется в ближайшем будущем и установка теплых остановок.

Но зато хорошая новость: оптимизацию действующих городских маршрутов в Рудном не планируют. Не стоит вопрос и о сокращении маршрута №26, хотя вопросы от граждан поступали.

Что касается открытия городского автовокзала, то заместитель акима точных сроков не обозначил. На исходе зима, в течение которой люди в ожидании 120-го автобуса просто мерзли на улице.

Фото Ирины СТАРИКОВОЙ