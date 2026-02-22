Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Очередное сообщение - от читателя Владимира АФАНАСЬЕВА:

Трасса Костанай - Троицк. По мнению читателя, отсутствие дорожных знаков создает коррупционные риски



- Хочу озвучить такую проблему со знаками 3.20 «Обгон запрещен» по трассе Кустанай на границе с РФ (530-й км). Они установлены на участках дороги в местах, где дорога имеет изгиб и обозначена знаком 1.11.1 и 1.11.2. Но вся проблема в том, что знаки, отменяющие действие знака 3.20 «Обгон запрещен», не установлены. Водители выполняют обгон после знака, ориентируюсь на разметку 1.7 - это прерывистая короткая линия, которая следует после сплошной линии. Но, по правилам дорожного движения, прерывистая линия не отменяет действие знака 3.20 «Обгон запрещен». Действие этого знака отменяет только знак 3.31 «Конец зоны всех ограничений», знак 3.20 «Конец зоны запрещенного обгона». Также зону действия знака отменяет конец населенного пункта либо перекресток с равнозначным покрытием, находящийся на одном уровне дорог. Никаких вышеупомянутых знаков по трассе не установлено. Соответственно, это нарушение дорожных служб, которое дает повод сотрудникам полиции однозначно трактовать нарушение в пользу наказания. А также этот факт влияет на коррупционные риски! Так как за нарушение знака 3.20 «Обгон запрещен» лишение водительских прав сроком на полгода. А где можно выходить на обгон, ничем не регламентируется по этой трассе.

«НГ» отправила запросы в ДП Костанайской области и областной филиал АО НК «КазАвтоЖол» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее мы публиковали сообщение от жителя Костаная по поводу опасного проезда к дому по ул. Бородина, 80/1, корпус 2:

Строят новый аквапарк и проезд к нашим домам сделали с пр. Аль-Фараби. При выезде в оба направления каждый водитель сталкивается с трудностями выезда на оживленный проспект. Другого варианта выезда/въезда не предусмотрено. Автомобили паркуются не вдоль проезжей части, а поперек и вплотную к нашему выезду со стороны «Седьмого континента». Что создает мертвую зону - приходится выезжать чуть ли не на середину улицы, чтобы увидеть приближающееся попутное или встречное транспортное средство. Это очень опасно, создает аварийную обстановку. Я, конечно, не прошу установить светофор (хотя неплохо было бы), но для снижения риска можно ли предусмотреть хотя бы установку лежачих полицейских? Потому что на данном проспекте установленная скорость - 60 км/ч, а некоторые едут 69 км/ч. И еще одно обстоятельство хочу отметить: многие водители на этом перекрестке совершают разворот. Тоже как бы им не запретишь. Но они тоже при развороте замедляют поток движущейся техники.

В департаменте полиции на запрос «НГ» ответили:

- Согласно п. 5 пп. 5.2 «Правил применения искусственных неровностей», искусственная неровность применяется в местах, на которые имеются выходы на проезжую часть из учебно-воспитательных учреждений, детских площадок, мест массового отдыха, стадионов, вокзалов, крупных магазинов и торговых точек, станций метрополитена, которые непосредственно прилегают к данным дорогам. Также сообщаем, что пр. Аль-Фараби является 4-полосным проспектом, интенсивность транспортных средств высокая, установка светофорного объекта уменьшит пропускную способность улицы и нецелесообразна на выезде из дворовой территории. По результатам обследования принято решение что будут установлены дорожные знаки 3.19 «Разворот запрещен» и 3.28 «Стоянка запрещена».

В отделе ЖКХ акимата Костаная пояснили:

- Установка светофорного объекта по вышеуказанному адресу не запланирована на 2026 год, а обустройство искусственно-дорожных неровностей на пр. Аль-Фараби не представляется возможным, так как данный участок дороги является четырехполосным. Вместе с тем сообщаем, что на пр. Аль-Фараби по направлению в сторону железнодорожного вокзала от парковки «Седьмого континента» до выезда из дома № 80/1 по ул. Бородина будет установлен дорожный знак 3.27 «Стоянка запрещена», что позволит выезжать на проезжую часть, не создавая аварийную ситуацию.

Фото Владимира АФАНАСЬЕВА

Присоединяйтесь!

Есть на примете небезопасные участки дороги и оголенные участки теплотрассы? Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте на WhatsApp +7-747-907-57-92 или по адресу ng@ng.kz.