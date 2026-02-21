Лунный посевной календарь на 2026 год - Когда закапывать семена в землю и высаживать рассаду, подскажет ночное светило
По материалам 2026god.com
Это незаменимый помощник садовода-огородника в планировании разнообразных видов работ на приусадебном участке. Осуществляя посев и посадку в соответствии с благоприятными фазами спутника нашей планеты, вы всегда будете получать крепкие жизнеспособные растения и хороший урожай...
Следование лунному календарю не освобождает от соблюдения агротехники / Фото 1 ytimg.com
Основные правила садовода-огородника
Чтобы посевной календарь помог получить наилучший урожай, планируйте работы на 2026 год с учетом таких основных правил:
- в дни новолуния нельзя выполнять посев и высадку рассады, а также пересадку растений или прививку деревьев, но можно собирать семена, проводить обрезку кустов и деревьев, а также проводить мероприятия, направленные на борьбу с сорняками;
- в период растущей Луны нельзя обрезать ветви кустов и деревьев, но можно сеять семена и высаживать в грунт растения, дающие плоды над землей;
- в дни полнолуния запрещено обрезать и прививать деревья, а также сеять, садить в грунт и пересаживать любые растения, но можно и нужно бороться с сорняками и различными насекомыми вредителями, а также собирать плоды, которые не будут храниться очень долго;
- в период убывающей Луны не рекомендовано рыхлить почву во избежание повреждения корневой системы растений, но можно организовать полив и подкормку растений, высевать или высаживать в грунт корнеплоды и озимые зерновые культуры, а также заготавливать фрукты на зиму.
Посев семян и посадка растений рекомендованы в дни, которые приходятся на плодородные или нейтральные дни. Рассада, посаженная в низкопродуктивные и малопродуктивные дни, будет расти медленно, будет больше подвержена болезням и даст менее обильный урожай.
При высадке рассады в открытый грунт немаловажно учитывать температуру почвы, если она недостаточно прогрелась, молодые корешки растений пострадают и никакая благоприятная фаза Луны не поможет.
Для удобства лунный календарь разбит по месяцам и оформлен в виде таблицы.
Лунный посевной календарь на 2026 год
|
Месяц
|
Наилучшие дни
|
Благоприятный период
|
Нейтральные дни
|
Неблагоприятный период
|
Наихудшие дни
|
Январь
|
26, 27, 30, 31
|
4, 9-13, 17, 21, 22
|
1, 2, 7, 8, 14-16, 28, 29
|
5, 6, 19, 20, 23-25
|
3, 18
|
Февраль
|
22, 23, 26, 27
|
5-9, 13, 14, 18, 19
|
3, 4, 10, 11, 12, 24, 25
|
1, 15, 16, 20, 21, 28
|
2, 17
|
Март
|
21, 22, 26, 27
|
5-9, 12-14, 17, 18
|
4, 10, 11, 23-25, 30, 31
|
1, 2, 15, 16, 20, 28, 29
|
3, 19
|
Апрель
|
18, 19, 22, 23
|
1, 3-5, 9, 10, 13, 14, 28-30
|
6-8, 20, 21, 26, 27
|
11, 12, 15, 16, 24, 25
|
2, 17
|
Май
|
19, 20
|
2, 6, 7, 11, 15, 26-30
|
3-5, 17, 18, 23-25
|
8-10, 12-14, 21, 22
|
1, 16, 31
|
Июнь
|
16, 17
|
2-4, 7, 8, 12, 13, 22-26, 29
|
1, 14, 20, 21, 27, 28
|
5, 6, 9-11, 18, 19
|
15, 30
|
Июль
|
-
|
1, 4, 5, 9, 10, 13, 19-23, 27, 28
|
11, 12, 17, 18, 24-26
|
2, 3, 6-8, 15, 16, 30, 31
|
14, 29
|
Август
|
-
|
1, 5, 6, 9-11, 16-19, 23-25, 29
|
7, 8, 14, 15, 20-22
|
2-4, 13, 26, 27, 30, 31
|
12, 28
|
Сентябрь
|
-
|
1-3, 6, 7, 12-16, 19-21, 24, 25, 29, 30
|
4, 5, 10, 17, 18
|
8, 9, 22, 23, 27, 28
|
11, 26
|
Октябрь
|
-
|
3, 4, 9-13, 17, 18, 22, 27, 30, 31
|
1, 2, 7, 8, 14-16, 28, 29
|
5, 6, 19, 20, 21, 23-25
|
10, 26
|
Ноябрь
|
23
|
6-8, 13-15, 18, 19, 27, 28
|
3-5, 10-12, 25, 26
|
1, 2, 16, 17, 20-22, 29, 30
|
9, 24
|
Декабрь
|
20, 21
|
3-7, 10-12, 15, 16, 25, 30, 31
|
1, 2, 8, 22, 23, 28, 29
|
13, 14, 17-19, 26, 27
|
9, 24
