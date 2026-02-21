Новости

Лунный посевной календарь на 2026 год - Когда закапывать семена в землю и высаживать рассаду, подскажет ночное светило

21 февраля 2026, 10:00 |  Общество

Это незаменимый помощник садовода-огородника в планировании разнообразных видов работ на приусадебном участке. Осуществляя посев и посадку в соответствии с благоприятными фазами спутника нашей планеты, вы всегда будете получать крепкие жизнеспособные растения и хороший урожай...

Основные правила садовода-огородника

Чтобы посевной календарь помог получить наилучший урожай, планируйте работы на 2026 год с учетом таких основных правил:

- в дни новолуния нельзя выполнять посев и высадку рассады, а также пересадку растений или прививку деревьев, но можно собирать семена, проводить обрезку кустов и деревьев, а также проводить мероприятия, направленные на борьбу с сорняками;

- в период растущей Луны нельзя обрезать ветви кустов и деревьев, но можно сеять семена и высаживать в грунт растения, дающие плоды над землей;

- в дни полнолуния запрещено обрезать и прививать деревья, а также сеять, садить в грунт и пересаживать любые растения, но можно и нужно бороться с сорняками и различными насекомыми вредителями, а также собирать плоды, которые не будут храниться очень долго;

- в период убывающей Луны не рекомендовано рыхлить почву во избежание повреждения корневой системы растений, но можно организовать полив и подкормку растений, высевать или высаживать в грунт корнеплоды и озимые зерновые культуры, а также заготавливать фрукты на зиму.

Посев семян и посадка растений рекомендованы в дни, которые приходятся на плодородные или нейтральные дни. Рассада, посаженная в низкопродуктивные и малопродуктивные дни, будет расти медленно, будет больше подвержена болезням и даст менее обильный урожай.

При высадке рассады в открытый грунт немаловажно учитывать температуру почвы, если она недостаточно прогрелась, молодые корешки растений пострадают и никакая благоприятная фаза Луны не поможет.

Для удобства лунный календарь разбит по месяцам и оформлен в виде таблицы. 

Лунный посевной календарь на 2026 год

Месяц

Наилучшие дни

Благоприятный период

Нейтральные дни

Неблагоприятный период

Наихудшие дни

Январь

26, 27, 30, 31

4, 9-13, 17, 21, 22

1, 2, 7, 8, 14-16, 28, 29

5, 6, 19, 20, 23-25

3, 18

Февраль

22, 23, 26, 27

5-9, 13, 14, 18, 19

3, 4, 10, 11, 12, 24, 25

1, 15, 16, 20, 21, 28

2, 17

Март

21, 22, 26, 27

5-9, 12-14, 17, 18

 4, 10, 11, 23-25, 30, 31

1, 2, 15, 16, 20, 28, 29

3, 19

Апрель

18, 19, 22, 23

1, 3-5, 9, 10, 13, 14, 28-30

6-8, 20, 21, 26, 27

11, 12, 15, 16, 24, 25

2, 17

Май

19, 20

2, 6, 7, 11, 15, 26-30

3-5, 17, 18, 23-25

8-10, 12-14, 21, 22

1, 16, 31

Июнь

16, 17

2-4, 7, 8, 12, 13, 22-26, 29

1, 14, 20, 21, 27, 28

5, 6, 9-11, 18, 19

15, 30

Июль

-

1, 4, 5, 9, 10, 13, 19-23, 27, 28

11, 12, 17, 18, 24-26

2, 3, 6-8, 15, 16, 30, 31

14, 29

Август

-

1, 5, 6, 9-11, 16-19, 23-25, 29

7, 8, 14, 15, 20-22

2-4, 13, 26, 27, 30, 31

12, 28

Сентябрь

-

1-3, 6, 7, 12-16, 19-21, 24, 25, 29, 30

4, 5, 10, 17, 18

8, 9, 22, 23, 27, 28

11, 26

Октябрь

-

3, 4, 9-13, 17, 18, 22, 27, 30, 31

1, 2, 7, 8, 14-16, 28, 29

5, 6, 19, 20, 21, 23-25

10, 26

Ноябрь

23

6-8, 13-15, 18, 19, 27, 28

3-5, 10-12, 25, 26

1, 2, 16, 17, 20-22, 29, 30

9, 24

Декабрь

20, 21

3-7, 10-12, 15, 16, 25, 30, 31

1, 2, 8, 22, 23, 28, 29

13, 14, 17-19, 26, 27

9, 24