Это незаменимый помощник садовода-огородника в планировании разнообразных видов работ на приусадебном участке. Осуществляя посев и посадку в соответствии с благоприятными фазами спутника нашей планеты, вы всегда будете получать крепкие жизнеспособные растения и хороший урожай...

Следование лунному календарю не освобождает от соблюдения агротехники / Фото 1 ytimg.com

Основные правила садовода-огородника

Чтобы посевной календарь помог получить наилучший урожай, планируйте работы на 2026 год с учетом таких основных правил:

- в дни новолуния нельзя выполнять посев и высадку рассады, а также пересадку растений или прививку деревьев, но можно собирать семена, проводить обрезку кустов и деревьев, а также проводить мероприятия, направленные на борьбу с сорняками;

- в период растущей Луны нельзя обрезать ветви кустов и деревьев, но можно сеять семена и высаживать в грунт растения, дающие плоды над землей;

- в дни полнолуния запрещено обрезать и прививать деревья, а также сеять, садить в грунт и пересаживать любые растения, но можно и нужно бороться с сорняками и различными насекомыми вредителями, а также собирать плоды, которые не будут храниться очень долго;

- в период убывающей Луны не рекомендовано рыхлить почву во избежание повреждения корневой системы растений, но можно организовать полив и подкормку растений, высевать или высаживать в грунт корнеплоды и озимые зерновые культуры, а также заготавливать фрукты на зиму.

Посев семян и посадка растений рекомендованы в дни, которые приходятся на плодородные или нейтральные дни. Рассада, посаженная в низкопродуктивные и малопродуктивные дни, будет расти медленно, будет больше подвержена болезням и даст менее обильный урожай.

При высадке рассады в открытый грунт немаловажно учитывать температуру почвы, если она недостаточно прогрелась, молодые корешки растений пострадают и никакая благоприятная фаза Луны не поможет.

Для удобства лунный календарь разбит по месяцам и оформлен в виде таблицы.

Лунный посевной календарь на 2026 год