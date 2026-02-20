Иногда кажется, что мы живём в огромном кукольном театре, только нитей не видно. У марионеток - кукловод, сцена и текст. У нас - дедлайны, кредиты, «так надо» и «что люди скажут». У куклы верёвочка, у нас обстоятельства и здравый смысл. Эти фигурки - проекции наших внутренних страхов и надежд. С этого и начинается философия кукольного театра… Но у таковых, помимо философии, бывает ещё и своя история. Интересная и красочная летопись, о которой в костанайском областном кукольном театре решили рассказать всем. Корреспондент «НГ» побывал на открытии театрального музея и на спектакле «Men…».

Путь Сталина, указ Назарбаева, постановление Садуакасова

Если порыться в архивах, можно найти пожелтевшее решение облисполкома от 7 апреля 1940 года: «Организовать в Кустанае театр кукол с дотацией на его содержание…» А вот областная газета «Сталинский путь», грозный 1941-й: «Театр кукол ставит героическую пьесу «Павлик Морозов»… Известно из архивов, что и ещё в 1945-м такой театр в городе работал.

Что привело к его закрытию – неизвестно. По крайней мере, мне. Быть может, краеведы раскопают. Но так сталось, что лишь 19 февраля 1986 года вышло постановление № 70 за подписью тогдашнего премьер-министра Казахской ССР Нурсултана Назарбаева: театр кукол в Кустанае должен быть! Долго готовились к открытию, которое случилось в последний день года, 31 декабря. Расположились в уютном и красивом помещении на 150 мест по Толстого, напротив 59-й аптеки. Оборудование и осветительную аппаратуру привезли из Челябинска. Жили - не тужили, детей радовали, республиканские фестивали проводили.

Из постановок прошлых лет: спектакль ''Я считаю до пяти''. Фото из юбилейного издания.

В 1999-м стало понятно, что всеобщая «оптимизация», то есть ужатие от государственного слабосилия, коснётся и кукол. Театр слился с областным драматическим, ощутимо растеряв труппу. Целых 13 лет понадобилось, чтобы вернуть статус и персональное место: 27 февраля 2012 года постановлением облакимата № 112 театр кукол обрёл пристанище в бывшем ДК Железнодорожников, который до этого также менял амплуа, и какое-то время функционировал как Областной дворец культуры.

- Накануне нашего переезда здесь произвели ремонт, - вспоминает актриса с 34-летним стажем (и с высшей категорией) Юлия СЕМЁНОВА, - но он не совсем нам подходил. И сейчас мы постоянно что-то меняем, вот посмотрите: саму сцену надо бы немного ниже сделать, ведь ещё же у нас ширма. Да и нет места для бутафории, складируем пока в коридоре.

Сорок лет на верёвочках

Музеем актёры это называть стесняются, лучше, говорят, именовать - музейный уголок. Но официально всё же – музей. Из областного краеведческого сюда передали символические ключ и разрезанную в 1986 году красную ленточку. Пока здесь всего 16 кукол-пенсионеров: планшетных, тростевых, перчаточных, марионеток. Хотя в таком театре всё способно быть персонажем – и огромный ключ, и даже табуретка, так что прибедняться не стоит.

- А вот, гляньте, - обращает внимание Юлия, - главная первая-препервая кукла спектакля «Машенька», премьерой которого и открылся театр в 1986-м. Она у нас потом играла и другие роли, но сейчас на заслуженном музейном отдыхе. Посмотрите, с какой же любовью все эти куклы были сделаны, что уже сорок лет живут в коллективе вместе с нами! Мы с ними – как организм, который срабатывается, и друг без друга мы уже не можем. Мы, когда работаем с куклой, стараемся «попасть» в её маску. Вот я смотрю на неё и думаю: а какой у неё может быть голос, какой характер?

В общем, музей под аплодисменты открыли, ещё одну ленточку перерезали. Презентовали богато иллюстрированную книгу.

Показали беби-театр для самых маленьких, где детки могут комфортно ползать по мягкому, похожему на лужайку ковру. А я решил побродить по коридорам и найти место, откуда на сцену выходят все здешние «жители».

Где куклы так похожи на людей

В этой мастерской всё начинается с художника: вот вам, например, папа-медведь и мама-медведица, вот медвежата. Размеры такие-то, функции такие-то.

Художник-постановщик Полина БРЫНСКАЯ здесь всего с августа, но уже успела стать автором нескольких персонажей. Когда она придаёт механическому актёру характер, то заранее знает, кто будет злодеем, а кто – добряком.

- Мы их сами и разрабатываем. Читаем пьесу, обсуждаем с режиссёром, берём из каких угодно иллюстраций, а если что-то мистическое – так просто из головы. Любимых и нелюбимых образов у меня пока нет. Думаю, так и должен ответить художник.

Столяр и декоратор Александр МАМОНТОВ – здешний Папа Карло, который по готовым эскизам готовит из дерева или папье-маше каркас куклы – тело и подвижные конечности, всю механизацию.

- Если хотите, я вдыхаю в них жизнь, - говорит Александр, - ведь они должны выполнять поставленные режиссёром задачи. На каждую уходит от трёх недель и больше. А когда я отдаю своё произведение бутафорам, понимаю – всё, она уже живая, может двигаться, глаза моргают, она уже – есть.

- Раньше ставили четыре спектакля в год, а теперь восемь, - замечает Юлия Семёнова. - Так что сейчас мы в освежающем ритме, в авангарде, но и пахать нужно больше. Но хорошо, что и мастера, и актёры с этим справляются. Потому что они у нас энергичные, молодые.

«Men…» - то ли «Люди», то ли «Я»

Об этой постановке уже известного нам по премьере гоголевских «Записок сумасшедшего» грузинского режиссёра Николоза Сабашвили в 2025-м судачил весь Казахстан: лучший спектакль года, участвовал в трёх отечественных фестивалях, первые места и гран-при… Но ведь слава измеряется не наградами и местами. Некоторые писали, что это, дескать, «актуальная драма о буллинге, болезненная тема современности». Нет, сто раз нет.

«Men…» - это и маленькая сага об одном маленьком человечке, и зеркало обществу, и… просто ситуации, в которых многие зрители узнавали себя настолько, что эмоции считывались по глазам. Оттого, что мы сами так же обращаемся в спектакле жизни.

Вот в суете сует встречаются Он и Она, а через миг уже звучит крик Малыша, ещё через мгновение ему уже кричат «Тәй-тәй!», дальше круговерть учёбы, типичная судьба родителей… Малыш становится Подростком – и всегда вокруг него обозначенные в самом начале нашего разговора обстоятельства, крайние сроки, условия – и ниточки, верёвочки…

И реакция: уход в себя, равнодушие, и, наконец, жестокость. А разыграно всё «по-николозовски»: сценография аскетична, свет и музыка – роскошны.

- Гениальное решение режиссёра-постановщика так показать душевную боль, - считает бывший (1987-1999) директор театра Любовь ШЕСТАКОВА, - но после занавеса рождается не раздражение – отнюдь, в зрителе просыпается доброта. Это великая школа для любящих родителей. Ведь подрастающему человеку нужна система воспитания, а мы часто устаём воспитывать, начиная командовать. Постановка «Men…» взрослая, серьёзная, и я образно связываю это с возрастом театра. Они созрели, и мы сегодня это воочию увидели. Труппа готова к такому, это реальная победа.

Как стало известно, в эти дни артисты костанайского кукольного заняты работой над пьесой «Көксерек» по Мухтару Ауезову под руководством режиссёра-постановщика Арайлым Кәрiм из Актобе. В этой сказке красной нитью идёт тема дружбы и внутреннего выбора. Классический сюжет подчёркивает трагизм разлуки и говорит о гармонии между человеком и животным миром.

- Мы встречаем наше сорокалетие с гордостью, но и с волнением, – подводит итог руководитель театра кукол Толенды АЛЬГОЖИН. - Планов у театра хватает на несколько лет вперёд - премьеры, международные встречи и фестивали, работа с приглашёнными режиссёрами, гастроли. Наше самое главное богатство – это спектакли, которыми мы дарим зрителям эмоции, настроение, всех себя. Мы не делим зрителей на маленьких и взрослых, ведь мы призваны заставить думать, удивляться, восхищаться и переживать каждого, кто переступает этот порог. А высшая награда артиста – искренние аплодисменты и блеск в глазах.

Фото автора