Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Моложе, красивее, идеальнее? Чтобы осуществить эту мечту, аквапарку «Осьминог» понадобилось 10,8 млрд тенге. За эти деньги подрядчик снес старое здание и строит новое тело.

Пока завершена лишь треть строительных работ. Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ 19 февраля посмотрел, как идут дела у подрядчика.

По договору сдать объект должны в октябре 2026 года. Но, отвечая на вопрос «НГ», аким области сообщил, что первые посетители смогут искупаться уже в июле.

- На первом этаже будет 5 бассейнов, одна из фишек объекта - акватоник (оздоровительный бассейн с теплой водой - «НГ») с гидромассажным оборудованием, также будет два джакузи, - докладывал руководитель проекта Рауан БАЙГЕНЖИН. - Будут и взрослые, и детские бассейны. Будет 7 водных горок. За раз аквапарк сможет принять до 500 посетителей. Общая площадь здания 9 086 кв. м, из которых 4 800 кв. м будут водные зоны. Здание будет больше предыдущего в два раза. Гостей будут встречать на ресепшене. А над головами посетителей, это тоже фишка объекта, будут скатываться по горкам посетители. Это будет создавать атмосферу.

- Можете сделать горки прозрачными, чтобы было видно, как люди скатываются, - отреагировал Кумар Аксакалов.

В центре аквапарка обещают установить, как его называют строители, волнообразующий бассейн. Байгенжин несколько раз повторил, что в новом аквапарке атмосфера круглый год - как на море.

- Таких аквапарков в соседних регионах нет, - подчеркнул Байгенжин. - Был похожий в Астане, но там он не функционировал и его в итоге закрыли.

- Мы специально вместо устаревшего аквапарка, несущие конструкции которого уже сгнили, строим новое здание - оно будет действительно любимым местом горожан для отдыха, - сказал Аксакалов. - Получается очень красиво. Мы запланировали так, чтобы большая витражная стена выходила на Аль-Фараби и все люди, которые идут пешком или проезжают на машине, видели, как здесь развлекаются люди. И у них сразу возникало желание посетить этот аквапарк. Важно, что площадь бассейнов увеличена в три раза. Я думаю, жители по достоинству оценят этот объект.

Со стороны ул. Тауелсиздик на освободившемся пространстве обещают обустроить парковку на 125 мест, а часть территории планируют отдать под дополнительную парковую зону.

- Сейчас нужно просчитать- мы хотим попросить руководство телеканала Qostanay, чтобы они убрали заборы и поделились этой территорией с городом. Для того, чтобы их небольшая парковая зона использовалась для отдыха людей, - сказал Аксакалов. - А то они там загородились и никого не пускают - это не совсем правильно. Сделаем там хороший сквер.

По словам представителей областного акимата, жители соседнего дома, которые ранее судились с застройщиком, сами отказались от сквозного проезда.

Рауан Байгенжин в разговоре с корреспондентом «НГ» отметил, что подрядчик попробует выполнить поручение акима области и открыть аквапарк летом. Но не все зависит от строителей.

- Комплекс включает в себя дорогостоящее импортное оборудование, которое мы должны привезти из Европы, - пояснил он. - Поэтому все будет упираться в сроки поставки и монтажа. Но я думаю, что раз аким сказал, то сроки нам обозначили. Сложность работ в том, что мы работаем в стесненных условиях, так как вокруг нас есть жилые дома и офис телекомпании. Горки в закрытом помещении не так просто смонтировать. Сделать горки прозрачными, как предложил аким, мы сможем - нужно только скорректировать задание поставщикам. Я считаю, что наш аквапарк будет уникальным. Хотя бы потому, что большинство аквапарков в нашей стране - открытого типа, на юге погода просто теплее. В Костанае есть Термапарк - классный объект, но там нет горок. Я думаю, наш аквапарк дополнит его.

Фото автора