О задержании подозреваемых в передаче взятки и ее получении в Костанайской академии МВД сообщил сегодня, 19 февраля, телеграм-канал HALYQSTAN, ссылаясь на свой источник. Один из задержанных, как указано в публикации, был фигурантом другого скандала ровно год назад.

"Несколько дней назад восстановленный в правах полицейский, попался на взятке, - сообщается в публикации. - Он якобы в качестве посредника передал ее замначальника академии полиции. Оба задержаны. Сумма взятки оценивается как крупная (десятки тысяч долларов) и была "организована" вскладчину от слушателей академии за успешную сдачу экзаменов. Официальной информации об этом пока не появилось, хотя известно, что задержание подозреваемых проводилось при участии сотрудников департамента собственной безопасности МВД. Информации о мере пресечения, которая будет избрана для задержанных, нет".

Ранее «НГ» сообщала, что разговор на повышенных тонах между водителем Lexus 600-й модели с номерами «777 OQO 10» и сотрудником патрульной службы произошел 4 февраля 2025 года на автодороге «Костанай - Аулиеколь - Сурган». Водителю внедорожника не понравилось, что его остановили за превышение скорости, и свой разговор с правоохранителями он начал с претензий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

В марте 2025 года в Костанайской академии МВД имени Шрабека Кабылбаева сообщили, что по результатам служебной проверки их магистрант за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, отчислен и уволен из органов внутренних дел.

Однако уволенный обратился с иском в Костанайский городской суд и добился отмены наказания. Тогда же стали известны его имя и фамилия - Ермек ЖУАНЫШБАЕВ.

В исковом хаявлении он указал 6 требований. Просил не только признать незаконным и отменить заключение служебного расследования и восстановить его в органах внутренних дел, но и взыскать заработную плату за время вынужденного прогула.

Решение вынесли 25 июня. В нем, в частности, было указано, что Ермек Жуанышбаев, как начальник отделения административной полиции отдела полиции Костанайского района, был откомандирован в Академию МВД на учебу в магистратуру в августе 2023 года.

Суд удовлетворил иск частично. Признал незаконным заключение служебного расследования, проведенного в Академии МВД. Признал незаконным и отменил: приказ о наложении дисциплинарного взыскания, приказ об отчислении из числа магистрантов, приказ об увольнении из органов внутренних дел. Кроме того с учебного заведения взыщут оклад Жуанышбаева за пропущенное время обучения в размере 631 417 тенге.

Суд отказался удовлетворять требования о восстановлении на учебе и допуске к прохождению стажировки. А также отказался восстанавливать его в органах внутренних дел. Однако это не означает, что истец не сможет вернуться к учебе.

- Заявленные требования о восстановлении на учебе, допуске к прохождению стажировки, итоговой аттестации являются излишними, поскольку при отмене приказа об отчислении ответчик в соответствии с контрактом от 22 августа 2023 года должен выполнить свои обязательства по организации и обучения магистранта, - разъяснила судья Бегежанова. - Поскольку приказ об увольнении истца из органов внутренних дел вынесен ответчиком в превышение его полномочий, такой акт является по сути ничтожным, не влекущим каких-либо правовых последствий.

Сегодня, 19 февраля, «НГ» обратилась с просьбой прокомментировать публикацию HALYQSTAN в пресс-службу Костанайской академии МВД. Реакции пока нет.

Мы также отправили сообщение на личный номер Ермека Жуанышбаева, поскольку после публикации об итогах судебного процесса он сам обращался в редакцию с предложением прокомментировать тот скандал, но в итоге от пояснений тогда отказался. На этот раз наше сообщение, отправленное в WhatsApp, скорее всего, не было прочитано.