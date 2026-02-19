Под видом сигарет пятеро мошенников продали потерпевшему 78 коробок, наполненных пенопластом и песком. Получив 15 млн тенге, они скрылись с места преступления. Уголовное дело по п. 1 ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество в крупном размере" рассмотрел суд № 2 Костаная.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 4 лет лишение свободы каждому с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Потерпевший же просил назначить подсудимым наказание, не связанное с лишением свободы.

Подсудимые свою вину признали полностью, чистосердечно раскаялись и добровольно возместили материальный ущерб.

- При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых, их чистосердечное раскаяние в содеянном, полное признание вины, добровольное возмещение материального ущерба, а наличие на иждивении малолетних детей у троих подсудимых, - сообщает пресс-служба областного суда. - С учетом всех обстоятельств по делу суд назначил подсудимым наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года каждому, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок наказания.

Гражданский иск суд удовлетворил в полном объеме.

Приговор еще не вступил в законную силу.