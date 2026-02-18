В 2025 году доходность выросла почти по всем депозитным продуктам банков, сообщает пресс-служба Казахстанского фонда гарантирования депозитов. В КФГД считают, что сберегательная способность населения будет укрепляться, а банковские вклады станут ещё более выгодными в реальном выражении, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos

В течение года Нацбанк дважды повышал базовую ставку: в марте и октябре, в результате её уровень вырос с 15,25 в январе до 18% в конце года. В марте-апреле 2025 года на рынке зафиксировали первую волна повышения ставок банками, преимущественно по несрочным вкладам. Вторая волна повышения наблюдалась в октябре-декабре, при этом наиболее частно и заметно пересматривали ставки по срочным и сберегательным вкладам. На тот момент ставки по несрочным депозитам находились уже на достаточно высоком уровне, и банки были готовы предлагать повышенную доходность только по стабильным депозитам с ограничениями в части досрочного изъятия для снижения своих процентных рисков.

На конец года средневзвешенные рыночные ставки составили:

по несрочным вкладам – 15,2% (+1 процентный пункт за 2025 год);

по срочным и сберегательным вкладам с правом пополнения средневзвешенные ставки варьируются в зависимости от срока:1-6 месяцев – 19,9% (+5,1 процентных пункта за 2025 год);6-12 месяцев – 16,2% (+4,5);12-24 месяца – 7,6% (+1,6);свыше 24 месяцев – 13,1% (+5,4);

по срочным и сберегательным вкладам без права пополнения:до 1 месяца – 18,3% (+3,3);1-6 месяцев – 19,0% (+1,7);6-12 месяцев – 15,7% (+0,3);12-24 месяца – 15,5% (-0,8);свыше 24 месяцев – 9,5% (-1,0).

В КФГД считают, что депозитные ставки в ближайшее время не изменятся.

"С учётом риторики Нацбанка о высокой вероятности сохранения базовой ставки в течение первого полугодия 2026 года, доходность розничных депозитов, вероятнее всего, зафиксируется на текущих уровнях с возможными точечными корректировками. На фоне постепенного замедления инфляции и роста доходов граждан сберегательная способность населения будет укрепляться, а банковские вклады станут ещё более выгодными в реальном выражении. Это сохранит за депозитами статус наиболее привлекательного и надёжного финансового инструмента, обеспечивая дальнейшее расширение депозитного рынка", – говорится в сообщении.

Прирост розничного депозитного рынка в 2025 году замедлился, но депозиты остаются главным способом сбережений в текущих экономических условиях. В фонде призвали вкладчиков к осознанному выбору депозитного продукта: при открытии депозита оценивать не только процентную ставку, но и финансовую устойчивость банка, а также внимательно изучать условия договора банковского вклада перед его подписанием.