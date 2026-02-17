Учителей в Казахстане не будут обязывать вести социальные сети. Такая норма содержится в законопроекте по вопросам статуса педагога и образования, который планируют рассмотреть в Мажилисе, передаёт Tengri Education.

Как сказано в сравнительной таблице к законопроекту, в статью 7 - о правах педагога при осуществлении им профессиональной деятельности - предлагается добавить следующую формулировку:

"Педагог при осуществлении профессиональной деятельности имеет право на отказ от обязательного ведения аккаунтов на онлайн-платформах и публикации на них материалов, а также от выполнения имиджевых или иных видов работ, не относящихся к его профессиональной деятельности и не предусмотренных трудовым договором или должностной инструкцией".

Также учителя будут иметь право отказаться выполнять работу, не связанную с их профессиональными обязанностями, в соответствии с трудовым законодательством. Сейчас такой пункт в законе отсутствует.

Разработчики объяснили, что предлагаемые нормы закрепляют дополнительные гарантии прав педагогов при осуществлении профессиональной деятельности, а также при их привлечении к дополнительным видам деятельности.

"Их принятие обусловлено необходимостью защитить педагогов от давления, связанного с ведением личных аккаунтов в социальных сетях, выполнением имиджевых заданий, и привлечения к дополнительным обязанностям без их согласия и без соответствующей оплаты. Закрепление данных положений позволит снизить нагрузку на педагогов, сосредоточить их усилия на основной образовательной деятельности, повысить качество обучения и способствовать соблюдению трудовых отношений", - говорится в документе.

В статье 6 законопроекта сказано, что педагог или руководитель организации образования несут ответственность за происшествия с обучающимися или воспитанниками исключительно в период осуществления ими профессиональной деятельности, в том числе в процессе выполнения должностных обязанностей, связанных с образовательной деятельностью.

Из этой же статьи предлагается исключить норму о привлечении педагогов государственных школ при осуществлении ими профессиональной деятельности к проведению мероприятий негосударственных организаций.

Напомним, в указанном законопроекте содержится запрет на смартфоны для казахстанских школьников, не только на уроках, но и на переменах. Проект закона рассмотрят в Мажилисе на ближайшем пленарном заседании.