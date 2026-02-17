Видео с напуганной лисицей, которая мечется по подъезду жилого дома распространили в соцсетях 16 февраля. Животное забежало в многоэтажный дом в районе автовокзала, о чем "НГ" сообщили читатели. Эта встреча напугала не только дикое животное, но и местных жителей.

Как сообщает рудненское издание ИА "Город", ссылаясь на акимат, с 14.30 на телефон горячей линии поступило несколько обращений от жителей. Одна пожилая женщина рассказала, что животное внезапно появилось прямо перед ней, и она даже не сразу поняла, что это не кошка или собака, а дикий зверь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

- После первого сигнала незамедлительно были проинформированы участковый инспектор полиции и соответствующие службы акимата. На место оперативно выехали сотрудники полиции и специализированные службы, - сообщил акимат Рудного. - С целью обеспечения безопасности жителей был оцеплен подъезд и подвальное помещение. Данные меры были приняты для недопущения выхода дикого животного в расположенные поблизости объекты — супермаркет и детский сад, а также с учетом риска возможного заражения и переноса опасных заболеваний, в том числе бешенства.

До прибытия специалистов животное заблокировали в подвале. Отлов осуществлялся в рамках программы ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) специализированной службой, которая на протяжении длительного времени занимается вопросами регулирования численности животных.

Была предпринята попытка обездвижить лису с применением снотворного препарата, чтобы вернуть в естественную среду обитания. Однако, по заключению специалистов, ввиду пожилого возраста и сильного истощения животного, действие препарата не дало ожидаемого эффекта.

- Дальнейшие действия были осуществлены в строгом соответствии с действующими биологическими и ветеринарными нормами, - говорится в сообщении.

Это значит, что старая и истощенная лисица не перенесла действия препарата и погибла, а ее труп утилизировали согласно санитарным нормам.

- Все службы сработали своевременно и скоординировано. Ситуация находилась под полным контролем, угрозы для жизни и здоровья населения допущено не было, - прокомментировали инцидент в акимате Рудного.