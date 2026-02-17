Домашними матчами с клубом «Барсы Атырау» костанайский «Тобол» завершил третий круг XXXIV чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

Рустам Валиев начинает атаку «Тобола» / Фото nbf.kz

До этой серии матчей команды встречались в рамках регулярного чемпионата четырежды. В первом круге костанайский клуб потерпел два поражения на своем паркете - 60:87 и 56:86, а в поединках второго круга, прошедших в Атырау, хозяева одержали еще две победы - 94:72 и 90:72.

Перед третьим противостоянием в сезоне «Барсы Атырау» набрали в 22 играх, как и еще два клуба: «Каспий» и «Алматинский Легион», 33 очка и располагались, благодаря лучшей разнице мячей, на втором месте. А «Тобол» замыкал пятерку команд Лиги.

На первый матч очередной серии с атыраускими баскетболистами на паркет спортивно-развлекательного комплекса «Костанай» в стартовой пятерке «Тобола» вышли Павел Ильин, Дарим Султанов, Антон Быков, Рустам Валиев и Михаил Сыч.

Хозяева со старта вышли вперед, и гости смогли их догнать лишь на 7-й минуте - 16:16. Однако баскетболисты костанайского клуба вновь совершили небольшой рывок, и к концу четверти опередили гостей на четыре очка - 27:23.

В первой половине второй десятиминутки счет дважды становился равным, а в середине четверти «Тобол» даже уступал - 36:37. Но уверенно проведя остаток игрового отрезка, хозяева к большому перерыву сумели оторваться от соперника на 13 очков - 54:41.

После 15-минутного отдыха костанайский клуб продолжил постепенно наращивать свое преимущество, создав перед заключительным игровым отрезком 19-очковый отрыв - 78:59.

В четвертой четверти гости перехватили инициативу и, приложив немало усилий, за полторы минуты до окончания матча уступали всего три очка. Но концовку встречи лучше провели костанайские баскетболисты, и в итоге одержали победу со счетом 92:85 (27:23, 27:18, 24:18, 14:26).

Лучшим в этой игре в составе хозяев был Павел Ильин, набравший 32 очка и записавший на свой счет дабл-дабл, совершив еще и 10 подборов. Дабл-дабл и на счету Антона Быкова - 16 очков и 14 подборов. Адильбек Битенов принес команде 12 очков, Дарим Султанов - 10, Рустам Валиев - 9, Адиль Султанов - 8 и Михаил Сыч - 5.

Игроки «Тобола» мешают американскому защитнику «Барсов Атырау» Майклу Майсу нанести завершающий бросок / Фото nbf.kz

Второй поединок, как и первый, «Тобол» проводил без своего капитана Шаима Куанова, а также не могли помочь команде Павел Ильин и Антон Быков. Стартовая пятерка «Тобола» претерпела значительные изменения, игру начали уже Адиль Султанов, Адильбек Битенов, Тимур Валиев и те же Рустам Валиев и Михаил Сыч.

После поражения гости начали вторую встречу намного активнее, и к экватору первой четверти «Тобол» уступал уже 11 очков - 6:17. Правда, хозяевам удалось немного сократить свое отставание к началу второго игрового отрезка - 22:26.

Однако к большому перерыву хозяева отстали еще на десять очков - 39:53.

В третьей десятиминутке атыраусцы вдвое нарастили свое преимущество, и перед заключительной четвертью «Тобол» уступал 28 очков - 60:88. А в четвертом игровом отрезке команды уже доигрывали матч, в котором костанайский клуб уступил - 76:106 (22:26, 17:27, 21:35, 16:18).

Результативными действиями в «Тоболе» в этой игре отметились Адильбек Битенов, набравший 23 очка, Дарим Султанов - 19, Рустам Валиев - 15, Тимур Валиев - 12, Михаил Сыч - 4 и Адиль Султанов - 3.

Четвертый круг регулярного чемпионата «Тобол» начнет с БК «Алматинский Легион», матчи с которым пройдут в Костанае в последние дни зимы 27 и 28 февраля. А оставшиеся три противостояния - с БК «Астана» (15 и 16 марта), с БК «Каспий» (19 и 20 марта) и с БК «Барсы Атырау» (23 и 24 марта) станут гостевыми.