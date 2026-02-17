Инцидент произошел 7 февраля. Очевидцы засняли общение в салоне патрульной машины. На кадрах видно, как мужчина протягивает руку в сторону кармана полицейского, после чего они жмут руки и пассажир покидает автомобиль. В комментариях предположили, что автор видео стал свидетелем дачи взятки полицейскому.

Позже в соцсетях распространили комментарий Александра, жителя Узункольского района. В кадре мужчина рассказывает, что это он был пассажиром патрульной машины, и излагает свою версию произошедшего.

- В Костанае я ехал по ул. Амангельды в сторону областной больницы, ехал на выписку супруги, - рассказал Александр. - В то время не работали светофоры на ул. Баймагамбетова. Мы двигались колонной. На перекрестке остановилась впереди идущая машина, я тоже притормозил, поставил машину на нейтралку. Впереди идущая машина тронулась. Я вместо первой скорости включил третью и машина заглохла. Я не успел включить аварийку. На встречу ехали сотрудники полиции. Они включили проблесковые маяки. Я включил двигатель и проехал на парковку. Полицейским я показал удостоверение личности, водительские права. Там же была визитная карточка спорткомплекса.

Александр подчеркивает, что никакой взятки он полицейским не давал.

- Когда я объяснял ситуацию, я разводил руками, - продолжил рассказ водитель. - Визитная карточка выпала, и она на кадрах промелькнула, якобы, я что-то передавал полицейским. Сотрудники полиции оказались честными. Они никакой взятки не брали, и я им не предлагал. У меня к полицейским никаких претензий нет. Они мне предъявили нарушение, выписали предупреждение. Я согласен с этим нарушением.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили "НГ", что водителя автомобиля марки Volkswagen привлекли к административной ответственности по ст. 594 ч. 1 КоАП РК «Нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги», штраф по этой статье составляет 3 МРП. Протокол был составлен 7 февраля в 13:03.

- Вместе с тем управлением собственной безопасности по данной видеозаписи начато служебное расследование, - сообщили в ведомстве. - Водитель автомашины факт передачи денежных средств и других незаконных действий не подтверждает. Окончательное решение будет принято по результатам расследования.