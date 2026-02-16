Нанести государственный визит в Казахстан Владимиру Путину предложил президент РК Касым-Жомар Токаев. Поездка состоится во время проходящего в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора, состоявшегося сегодня, 16 февраля, между президентами.

Фото akorda.kz

- Владимир Путин подтвердил своё участие в предстоящем в конце мая в Астане заседании Высшего Евразийского экономического совета, - говорится в сообщении. - Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента России осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан. Приглашение было с благодарностью принято.

Во время разговора Токаев и Путин также рассмотрели ход реализации договорённостей по дальнейшему развитию российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества с акцентом на взаимовыгодные совместные проекты в торгово-экономической сфере.

Кроме того, затронуты актуальные проблемы международной повестки дня.