Минздрав объявил о проверке после публикации блогера Татьяны Турлай о том, что в больнице не хватает не только лекарств, но даже таких базовых материалов, как физраствор и бинты. Она писала, что «медсестры вынуждены использовать подручные средства для обработки и перевязки», а «некоторые сотрудники, несмотря на невысокую заработную плату, приносят необходимые материалы из дома, чтобы обеспечить помощь пациентам».

Фото пресс-службы минздрава

В комментариях под этой публикацией управление здравоохранения акимата Костанайской области признало, что проблема есть: "Управление здравоохранения признаёт наличие проблемы с временным отсутствием отдельных медицинских изделий. Мы понимаем обеспокоенность пациентов и разделяем вашу озабоченность сложившейся ситуацией. В настоящее время совместно с администрацией медицинской организации принимаются необходимые меры для стабилизации поставок и недопущения подобных случаев в дальнейшем. Вопрос находится на контроле Управления здравоохранения. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за обратную связь - она помогает нам оперативно реагировать и улучшать работу системы здравоохранения".

Tengrinews сообщал, что Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения объявил о начале внеплановой проверки в Рудненской городской многопрофильной больнице по изложенным фактам.

Как говорилось в публикации пресс-службы Минздрава, Комитет проведет аудит деятельности медицинской организации «на предмет бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями».

По результатам проверки Комитетом будут приняты соответствующие меры реагирования для обеспечения качественной и своевременной медицинской помощи населению, писало ведомство.

Сегодня, 16 февраля, пресс-служба управления здравоохранения на вопрос о проверке перенаправила корреспондента «НГ» в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК. Там ответили, что пока дать комментарий не могут, поскольку ждут поступления поручения министра здравоохранения о начале проверки. Когда поручение поступит, не знают.

Сама больница давать комментарий тоже не торопится, хотя полностью от него еще не отказалась.

На сайте ИА "Город" так охарактеризовали эту ситуацию:

"Больнице Рудного также следует обозначить свою позицию, прокомментировать происходящее, рассказать, как обстоят дела с поставками медизделий, но, видимо, сейчас все публичные заявления возможно делать только через вышестоящее областное управление, а то и через само министерство. В комментариях, к слову, многие граждане указали на то, что после громкого заявления медийной личности саму проблему снабжения больниц не решат, а просто накажут тех, кто «на местах» - руководство Рудненской больницы. Отчитаются и тему закроют.

И все это происходит на фоне громкого скандала в сфере здравоохранения Костанайской области. Это арест бывшего руководителя управления здравоохранения Данияра Джандаева, его заместителя Ерболата Доспанова и главврача Карасуской райбольницы Владимира Голубева. Не секрет, что в их отношении идет досудебное расследование по подозрению в коррупции, обвинения касаются госзакупок оборудования для нужд поликлиник и больниц. А недавно под домашним арестом оказалась заместитель акима Костанайской области Гульбарам Мусагазина, которая, в том числе, курировала сферу здравоохранения…

Об этих персонах и нарушениях очень долго и упорно писал руководитель Правозащитного центра Костанайской области Николай Гиньятов, которого госпожа Мусагазина даже привлекла к ответственности «за клевету» в ее адрес. Да, его работа принесла результаты. А вот Татьяна Турлай написала всего один пост, чтобы инициировать проверку и найти крайних. А их, поверьте, найдут, ведь это проще, чем разбираться в огрехах всей системы…"