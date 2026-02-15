Эту собаку нашли на улице в Костанае после того, как ее сбила машина. Уже третий год она живет на территории ОФ «Пушистый друг». Учредитель фонда Елена ТЮТЮНИК дала ей кличку Кнопочка.

Кнопочка может стать хорошим охранником для своего дома

- К счастью, после аварии собака не получила серьезных травм и полностью восстановилась. Сейчас собака здорова, стерилизована и вакцинирована, - рассказала Елена. - Кнопочка очень добрая и любвеобильная. Она очень любит людей, особенно детей, и при этом может стать хорошим охранником для своего дома. Собаку отдадим только ответственным и добрым людям, готовым стать для нее настоящей семьей.

Учредитель фонда отметила, что Кнопочку можно содержать как на цепи, так в вольере или в доме.

Недавно «НГ» сообщала о собаке по кличке Дуся, которая также жила на территории ОФ «Пушистый друг». Елена Тютюник рассказала, что она уже нашла дом.

А собака по кличке Стрелка, о которой мы также недавно писали, все еще ищет новых хозяев. Она уже три года живет на территории ОФ «Пушистый друг». Стерилизована, активная, любит играть и очень тянется к людям - ей важно внимание и общение. Добрая, контактная и хорошо привыкает к человеку. Может жить как в вольере, так и на цепи.

Чтобы забрать Кнопочку, Стрелку или других постояльцев приюта ОФ «Пушистый друг» в свой дом, напишите или позвоните на номер Елены WhatsApp +7-705-777-97-61, или в директ Instagram @sobaki_e_sobaki.



Фото Елены ТЮТЮНИК