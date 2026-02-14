Михаил Шайдоров — 21-летний фигурист из Казахстан, который в феврале 2026 года сенсационно выиграл мужской олимпийский турнир на Milano Cortina 2026, обойдя фаворитов и принеся стране историческое золото. По данным International Skating Union, Шайдоров родился 25 июня 2004 года в Алматы, начал кататься в 2010-м, рост — 174 см, по статусу — студент, хобби — музыка.

Михаил Шайдоров: «Это было очень неожиданно… Но это была моя цель. Поэтому я тренируюсь каждый день и просыпаюсь, чтобы идти на тренировку» / Фото nur.kz

Детство и семья: первый тренер — отец

Первые шаги на льду Михаил сделал под руководством отца — Станислава Шайдорова, который сам был многократным чемпионом Казахстана и работал тренером.

В одном из интервью Шайдоров вспоминал, что начинал кататься в алматинском «Рамсторе» — на катке, где в своё время начинали многие казахстанские фигуристы, включая Денис Тен.

Тренер и команда: ставка на Урманова и дисциплину

Ключевая фигура в его взрослом росте — Алексей Урманов: сотрудничество началось в 2018 году.

В международном профиле ISU также указаны тренеры Урманов и Иван Ригини (он же хореограф).

Тренировочная география — Алматы / Сочи: именно так это фиксируется в профиле ISU (в межсезонье и в сезон).

Чем он выделяется: риск, техника и «комбо, которых не было»

Шайдоров известен как фигурист, который двигает технику вперёд: ISU отмечает, что он первым в истории исполнил в соревнованиях комбинацию 3A+4T и одним из первых — связку 3A-Euler-4S.

Его олимпийский максимум тоже подтверждён ISU: 291,58 за сумму программ и 198,64 за произвольную.

Программы и музыка: от «Дюны» до «Пятого элемента»

В сезоне 2025/26 в профиле ISU у него указаны музыкальные темы из «Дюны» (Hans Zimmer) для короткой и «Diva Dance / The Diva Dance» из фильма The Fifth Element для произвольной — в том числе версия с участием Димаш Кудайберген.

А на Олимпиаде именно «Diva Dance» стала одной из самых обсуждаемых деталей его победного проката.

Тренер Шайдорова Алексей Урманов: «После произвольной программы я сказал Мише: “Ты настоящий мужик”. Он продолжает проявлять свои бойцовские качества и характер…» / Фото olympic.kz

Главные достижения до Олимпиады

Короткий список того, что привело к золоту:

• медаль на ЧМ (серебро) и титул на крупных стартах (Четыре континента) — как этап «взрослого» признания;

• регулярные успехи на этапах Гран-при и стабилизация «ультра-си» контента;

• статус одного из лидеров мира перед Играми (по итогам сезона и стартов).

Конфликты и острые моменты карьеры: что мешало и что закаляло

1) «Не называйте меня российским спортсменом»

Шайдоров публично реагировал на ситуацию, когда его в медиа пытались «приписывать» другой стране. Его слова из интервью (2025):

«Я родился, жил и живу в Алматы… Говорят про моё российское происхождение? … это было довольно-таки неуважительно по отношению ко мне». ￼

2) Проблема условий и льда дома

Весной 2025 года он прямо говорил, что в Казахстане ему негде полноценно готовиться, и приходится «искать лёд» в других странах; в Минтуризма и спорта РК это признали справедливым и публично комментировали ситуацию. ￼

3) Финансы и визовые истории

В интервью 2023 года Шайдоров отмечал, что ранее были проблемы с финансированием, а также рассказывал о визовых сложностях и необходимости подключать федерацию. ￼

4) Медиа-дисциплина, которая «разозлила» журналистов

Отдельный резонанс вызвала позиция штаба на ЧМ-2025: тренер рассказывал, что отказ от интервью до стартов вызывал раздражение у американских телевизионщиков — но объяснялся желанием сохранить концентрацию.

Фото championat.com

Олимпийская победа: что произошло в Милане

На Олимпиаде-2026 Шайдоров ворвался на первое место после сильнейшей произвольной и ошибок фаворитов, оформив историческое золото Казахстана в мужском одиночном катании.

Reuters отдельно отмечал, что Шайдоров связывал свою победу с продолжением наследия Дениса Тена и надеждой вдохновить новое поколение.