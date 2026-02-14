Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Ул. Гашека. На этом месте предлагают усилить безопасность для пешеходов / Фото читателя

- По улице Гашека, где спортивный комплекс, на пешеходном переходе установить бы светофор с кнопкой, - предлагает житель Костаная Бахтияр ХАСЕНОВ. - Сейчас, когда ЖК «Тобол» и «Ривьера» заселяться будут, будет огромный поток машин.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее мы публиковали сообщение жительницы Костаная Екатерины ВИТОВСКОЙ. Она жаловалась на то, что сотрудники «Билайна» устроили стоянку на перекрестке ул. Пролетарская с пр. Абая.

- Когда едешь со стороны ул. Каирбекова в сторону пр. Абая, чтобы посмотреть и нормально выехать, приходится полмашины высунуть, - поясняет читательница. - Когда владельцам припаркованных автомобилей говорят про это, сотрудники отвечают: им ставить некуда.

В департаменте полиции на запрос «НГ» ответили:

- Пересечение улиц Абая - Пролетарская является перекрестком, в связи с чем остановка и стоянка транспортных средств на указанном участке запрещается. Дополнительно сообщаем, что, в соответствии с п. 87 ПДД РК, остановка транспорта запрещается в местах, где они создают препятствие для движения других транспортных средств и пешеходов, а также закрывают обзор дорожных знаков и светофорных объектов. Кроме того, согласно нормативным требованиям закона, строительство стоянки (парковки) на перекрестках запрещается. С работниками организаций проведена профилактическая беседа о недопущении нарушений ПДД РК.

А в отделе ЖКХ пояснили:

- Согласно п. 87 пп. 7 ПДД РК, остановка запрещена на пересечении проезжих частей и ближе тридцати метров от края пересекаемой проезжей части. В связи с вышеизложенным парковка на пересечении проезжей части запрещена. Обустройство (организация) парковочных мест на пересечении улиц Абая - Пролетарская не планируется. По адресу пр. Абая, 242 («Билайн-центр») имеется обустроенная стоянка для транспортных средств.

