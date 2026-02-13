Срок грозит жителю Костанайской области за убийство сайгака
13 февраля 2026, 11:43 | Криминал
Факт незаконной добычи сайгак выявили сотрудники полиции в Жангельдинском районе. Браконьера поймали в ходе профилактических мероприятий, направленных на охрану животного мира.
- В ходе проверки изъяты автомобиль с прицепом, а также туша сайгака, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Проводятся следственные действия, назначены экспертизы.
Возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК. Санкция статьи за незаконную добычу или уничтожение сайгака, а также за покупку, хранение и перевозку незаконно добытого животного предусматривает ограничение свободы на срок от 3-х до 5-ти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
