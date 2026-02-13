В Рудном открыли школу на 900 мест с государственным языком обучения. Строители опоздали со сдачей на полгода, а также оставили после себя много недоделок. Как вы относитесь к этому? Положительно. Радуйтесь тому, что на месте пустыря будет школа.

Скорее положительно. Недоделки всегда были и будут, их позже исправят.

Скорее отрицательно. Работу подрядчиков, видимо, плохо контролировали.

Отрицательно. Дети не должны учиться в недоделанной школе, а виновных надо наказать.

