На продолжающихся в Италии XXV зимних Олимпийских играх в пятый медальный день были разыграны восемь комплектов наград в биатлоне, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, санном спорте, фигурном катании и фристайле (могул).

Казахстанские спортсмены в этот день продолжили выступления в могуле среди женщин, а также поспорили за награды в биатлоне и лыжном двоеборье.

На дистанции могула Юлия Галышева / Фото olympic.kz

Соревнования среди женщин в могуле продолжились выступлениями во второй квалификации, в которой приняли участие не прошедшие в финал после первой квалификации Юлия Галышева, Анастасия Городко и Аяулым Амренова. Во второй попытке все три попали в десятку лучших: Галышева была пятой, Городко - шестой, Аяулым Амренова - десятой. Из 20-ти участниц первого финала в главный финал проходили восемь лучших. В первом финальном заезде Галышева заняла 14-е место, Городко - 15-е, а Амренова - 18-е. Все три казахстанки на этом завершили соревнования и теперь 14 февраля примут участие в розыгрыше наград в параллельном могуле.

А олимпийской чемпионкой в этом виде программы стала Элизабет Лемли из США.

В биатлоне прошла индивидуальная гонка на 15 км среди женщин, в которой Казахстан представляли Милана Генева и Айша Ракишева. Допустив по девять промахов на четырех огневых рубежах, Ракишева финишировала 86-й, а Генева показала 89-й результат среди 91-й участницы.

Золотую медаль здесь завоевала десятикратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка Игр-2026 в смешанной эстафете Джули Симон из Франции.

В лыжном двоеборье прошло индивидуальное первенство с прыжками с нормального трамплина и гонкой на 10 км. Представлявший Казахстан Чингиз Ракпаров после прыжков занимал 35-е место, а по итогам гонки, в которой он стартовал с отставанием 2 мин. 59 сек. от лидера, финишировал 32-м, уступив победителю 8 минут 48,6 секунды. И теперь Ракпаров примет участие в соревнованиях с прыжками с большого трамплина.

Олимпийским чемпионом в этом виде стал Йенс Лурос Офтебру из Норвегии.

Первым трехкратный олимпийский чемпион Игр в Италии горнолыжник из Швейцарии Франьо фон Алльмен / Фото championat.com

А первым трехкратным олимпийским чемпионом на играх в Италии стал горнолыжник из Швейцарии Франьо фон Алльмен, одержавший победу в супергиганте после завоевания золота в скоростном спуске и командной комбинации.

Конькобежец Джордан Штольц (США) установил новый олимпийский рекорд на дистанции 1000 м / Фото championat.com

Конькобежец из США Джордан Штольц, являющийся двукратным чемпионом мира в классическом многоборье и шесть раз побеждавший на отдельных дистанциях, выиграл первую золотую медаль на Олимпиаде на дистанции 1000 м, установив новый олимпийский рекорд - 1.06,98.

Двойной победы в этот день добились саночники из Италии. В соревнованиях на двухместных санях среди мужчин чемпионами стали Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер, а среди женщин - Андреа Вёттер и Марион Оберхофер.

Олимпийские чемпионы фигуристы из Франции Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, ставший первым в истории спортсменом, завоевавшим олимпийское «золото» в танцах на льду с разными партнершами / Фото championat.com

Также олимпийское золото в фигурном катании в танцах на льду завоевала пара из Франции Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Причем для Сизерона это было второе «золото» на Олимпиадах. Первое он завоевал в Пекине-2022, выступая в паре с Габриэлой Пападакис. А на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Сизерон и Пападакис стали обладателями серебряных медалей. Таким образом Гийом Сизерон стал первым в истории спортсменом, завоевавшим олимпийское золото в танцах на льду с разными партнершами.

В медальном зачете на Играх продолжает лидировать сборная Норвегии - 7 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. На второй строчке расположились спортсмены США, у которых 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые медали. Тройку лучших замыкает команда Италии - 4 золотые, 2 серебряные, 7 бронзовых медалей. Всего медали Олимпиады-2026 за пять дней завоевали олимпийцы 21-й страны.

Сегодня, 12 февраля, на Олимпиаде-2026 будут разыграны девять комплектов медалей в горнолыжном спорте, конькобежном спорте, лыжных гонках, санном спорте, сноуборде, фристайле и шорт-треке.

Из казахстанских спортсменов на старт выйдут горнолыжница Александра Скороходова (супергигант), могулист Павел Колмаков, лыжницы Надежда Степашкина, Анна Мельник, Дарья Ряжко и Ксения Шалыгина (гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем) и конькобежка Надежда Морозова (5 000 м).