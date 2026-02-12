Это около 2 030 домов в 100 населенных пунктах во всех районах и городах региона. Традиционные мешки и песок на случай подтопления уже закупили. О том, какие меры приняли и еще примут, чтобы паводок не допустить, рассказал начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Айдос АХМЕТОВ сегодня, 12 февраля, на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Кадр трансляции брифинга

- Возведены и укреплены 32 защитных вала - порядка 54 км, - отметил Ахметов, - проведено 1,8 км укрепления берега реки Тобол. На дорогах республиканского, областного, районного значения очищено более 2 000 водопропускных сооружений и 78 км ливневой канализации. Установлены 38 водопропускных сооружений на 13 участках дорог. В целях предотвращения образования ледяных заторов ДЧС определены необходимый объем и места взрывных работ. Общий объем составил более 2 000 кубов льда на 210 млн тенге. Облет территории Костанайской области в целях мониторинга паводковой обстановки - на 120 млн тенге.

Кроме того, в области готовятся 111 пунктов размещения пострадавших от паводка, в которых будут предусмотрены питание и постель.