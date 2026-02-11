Домашними матчами с актауским клубом «Каспий» костанайский «Тобол» продолжил третий круг XXXIV чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

Михаил Сыч против американского защитника «Каспия» Эрика Макгилла / Фото nbf.kz

В этом чемпионате именно «Каспий» остается пока единственным клубом, которому «Тобол» сумел нанести поражение. Правда, из четырех проведенных очных встреч сделать это костанайским баскетболистам удалось лишь в одной - в прошедшем в рамках второго круга первом гостевом матче - 81:75. А в повторном поединке на своем паркете актауский клуб взял реванш - 105:62. В матчах же первого круга «Тобол» на своей площадке дважды уступил - 61:84 и 74:104.

В первом матче третьей двухматчевой серии между этими командами, прошедшей на паркете СРК «Костанай», в стартовой пятерке костанайского клуба вышли Павел Ильин, Адильбек Битенов, Антон Быков, Рустам Валиев и Михаил Сыч. С первых минут встречи на площадке развернулась упорная борьба, и за две минуты до окончания игрового отрезка счет был равным - 17:17. А до этого команды трижды побывали в роли лидера. Соперники еще по разу успели побывать в этой роли в оставшиеся две минуты четверти, и все же хозяева минимально уступили в ней - 20:21.

В таком же ключе прошел и второй игровой отрезок, в котором счет четыре раза становился равным и был таковым за минуту до большого перерыва - 39:39. Но перед тем, как уйти отдыхать, «Тобол» сумел еще раз отличиться - 41:39.

Сценарий матча не поменялся после 15-минутного отдыха. В третьей четверти дважды устанавливалось равенство, но перед заключительным игровым отрезком уже хозяева уступали два очка - 57:59.

К середине четвертой четверти гостям впервые удалось оторваться на 10 очков. И такое отставание у «Тобола» получилось к концу матча лишь немного сократить - 74:83 (20:21, 21:18, 16:20, 17:24).

Два игрока костанайского клуба в этой игре записали на свой счет дабл-даблы. Это ставший самым результативным в команде Павел Ильин, набравший 23 очка и сделавший 11 подборов, а также Антон Быков - 16 очков и 14 подборов. Рустам Валиев набрал 10 очков, Адиль Султанов - 9, Михаил Сыч - 8, Дарим Султанов - 5 и Адильбек Битенов - 3.

Кольцо «Каспия» атакует Рустам Валиев / Фото nbf.kz

В стартовой пятерке «Тобол» на второй матч Адиль Султанов вышел вместо Михаила Сыча. А первая четверть повторного поединка напоминала аналогичный отрезок первого матча - те же 17:17 в ее концовке и та же минимальная разница в счете перед второй десятиминуткой. Однако на этот раз впереди были баскетболисты костанайского клуба - 23:22.

А во второй четверти актауский клуб, выйдя на первой ее минуте вперед, уже до окончания игрового отрезка не упускал лидерства, продолжая наращивать свое преимущество. И на большой перерыв «Тобол» ушел в роли догоняющего с отставанием в 16 очков - 42:58.

В третьей четверти «Каспий» нарастил свой отрыв почти до трех десятков очков - 49:77. И «Тобол», даже выиграв заключительную четверть, уже не мог изменить ситуацию в игре, уступив со счетом 66:91 (23:22, 19:36, 7:19, 17:14).

В этой встрече Антон Быков вновь стал автором дабл-дабла с 20-ю набранными очками и 11-ю подборами. Вторым по результативности в команде был Михаил Сыч - 10 очков. Павел Ильин и Рустам Валиев набрали по 8 очков, Тимур Валиев и Дарим Султанов - по 6, Адиль Султанов - 4, Адильбек Битенов и Илья Сотников - по 2.

Завершит третий круг «Тобол» матчами с БК «Барсы Атырау», которые пройдут в Костанае 13 и 14 февраля.