36-летнего Алексея Вивтоненко госпитализировали 2 февраля в Vachira Phuket Hospital. Диагностировали пневмонию, легочную недостаточность, сепсис и острый панкреатит. Ввели в искусственную кому, в которой больной находится по сей день. В Таиланд Алексей приехал во время отпуска.

- Диагнозы неутешительные, - сообщил сегодня, 11 февраля, корреспонденту «НГ» брат больного Тихон ВИВТОНЕНКО. - Легкие у него не работают, ИВЛ включен на 100%, сатурация низкая - 75%, это насыщенность кислорода в крови. Почки так же не работают, в целом не запущенные. Нам предложили вариант подключить его к машине, которая заменяет легкие полностью. Это тоже никаких гарантий не дает, но стоимость возрастет в разы. Стоимость его поступления в реанимацию - а реанимация у них забита в той частной клинике - будет около 1 млн бат. И ежедневное его обслуживание будет составлять около 300 бат. Это по словам ответственного за интернациональный отдел в этой поликлинике.

Фото из архива «НГ»

- С меня потребовали 500 000 бат, что эквивалентно 8 млн тенге, - пояснял брат Алексея 6 февраля. - Страховая покрыла расходы на лечение в размере $10 000 - это страховка, которую приобрели по путевке. Далее родные должны выплачивать суммы лечения самостоятельно. Я запускаю сбор денег на его лечение на данный момент, чтобы была возможность вылечить его и вернуть назад в Казахстан. В свою очередь от волонтеров я ожидаю помощь с организацией сбора денег на оплату лечения моего брата в Таиланде.

Фото из архива «НГ»

9 февраля Тихон Вивтоненко сообщал:

- Настройки ИВЛ были 100 процентов, что нехорошо. То есть ИВЛ полностью заменяет ему лёгкие. Но заметил вечером, что уже на 60 процентов.

Но сегодня ИВЛ снова работает на 100 процентов...