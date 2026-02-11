«Диагнозы неутешительные...» - Состояние костанайца, введенного в кому в Таиланде, ухудшилось. Стоимость лечения может возрасти до 1 млн бат
Диас СУЛЕЙМЕН
36-летнего Алексея Вивтоненко госпитализировали 2 февраля в Vachira Phuket Hospital. Диагностировали пневмонию, легочную недостаточность, сепсис и острый панкреатит. Ввели в искусственную кому, в которой больной находится по сей день. В Таиланд Алексей приехал во время отпуска.
- Диагнозы неутешительные, - сообщил сегодня, 11 февраля, корреспонденту «НГ» брат больного Тихон ВИВТОНЕНКО. - Легкие у него не работают, ИВЛ включен на 100%, сатурация низкая - 75%, это насыщенность кислорода в крови. Почки так же не работают, в целом не запущенные. Нам предложили вариант подключить его к машине, которая заменяет легкие полностью. Это тоже никаких гарантий не дает, но стоимость возрастет в разы. Стоимость его поступления в реанимацию - а реанимация у них забита в той частной клинике - будет около 1 млн бат. И ежедневное его обслуживание будет составлять около 300 бат. Это по словам ответственного за интернациональный отдел в этой поликлинике.
Фото из архива «НГ»
- С меня потребовали 500 000 бат, что эквивалентно 8 млн тенге, - пояснял брат Алексея 6 февраля. - Страховая покрыла расходы на лечение в размере $10 000 - это страховка, которую приобрели по путевке. Далее родные должны выплачивать суммы лечения самостоятельно. Я запускаю сбор денег на его лечение на данный момент, чтобы была возможность вылечить его и вернуть назад в Казахстан. В свою очередь от волонтеров я ожидаю помощь с организацией сбора денег на оплату лечения моего брата в Таиланде.
Фото из архива «НГ»
9 февраля Тихон Вивтоненко сообщал:
- Настройки ИВЛ были 100 процентов, что нехорошо. То есть ИВЛ полностью заменяет ему лёгкие. Но заметил вечером, что уже на 60 процентов.
Но сегодня ИВЛ снова работает на 100 процентов...
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.