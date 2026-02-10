Жениса КУРМАНОВА подозревают в том, что вечером 4 февраля в Рудном он сел в машину частного судебного исполнителя Жансулу ХАМЗИНОЙ и напал на нее с ножом. Хамзина ведет дело о выплате алиментов бывшей супруге Жениса Курманова, которая воспитывает их общих детей.

Фото предоставлено tengrinews.kz пострадавшей

Правоохранительные органы подробностей не раскрывают. Tengrinews.kz изложил историю, рассказанную потерпевшей:

- Я почистила машину от снега, села за руль и собиралась пристегнуться, как внезапно открылась задняя дверь и кто-то сел в салон. Я услышала знакомый голос: «Такси, что ли? Подвези меня». Я обернулась и узнала должника по алиментам. После этого он начал бить.

По словам женщины, она почувствовала резкую боль и попыталась защититься. Жансулу удалось оттолкнуть нападавшего, выбежать из автомобиля и добежать до ближайшего магазина. После этого её обидчик скрылся. Судебный исполнитель вернулась в машину, заблокировала двери и вызвала полицию.

В травмпункте женщине наложили швы на лице и руке, также она прошла КТ шеи и головного мозга. В настоящее время пострадавшая находится на лечении дома. В полиции Костанайской области сообщили о задержании подозреваемого.

"Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - проинформировали в пресс-службе департамента.

Чем именно её били, пострадавшая не видела. Однако после нападения в салоне авто был обнаружен фрагмент режущего предмета, предположительно осколок керамического кухонного ножа.

Женис Курманов / Фото instagram.com

Как сообщил «НГ» дядя подозреваемого Сайлаубек КУРМАНОВ, Женис отрицает причастность к преступлению.

- Женис говорит, что целый день находился в студии - он снимает однокомнатную квартиру, где в основном проводит свое время, - рассказал Сайлаубек Курманов. - Оперативники во время обыска извлекли мокрые одежды, но чьи они - не говорят. Эти одежды могут принадлежать любому из посетителей этой студии. В конце концов могли ему подбросить или попроситься на постирушки кто угодно из его многочисленных друзей-бродяг, у которых ни кола, ни двора, как и у самого Жениса.

- В СМИ пишут, что Хамзина узнала в нападавшем Курманова.

- Я читал, что в день происшествия корреспондент, который одним из первых опубликовал данную криминальную новость, сообщил со слов самой Хамзиной, что она опознала нападавшего по голосу, а лицо не видела. Впоследствии она уже уверенно утверждает, что был Женис Курманов. По голосу опознать - глупость несусветная. Меня, например, по голосу принимают за женщину.