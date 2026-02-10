На XXV зимних Олимпийских играх были разыграны пять комплектов наград в пяти видах: горнолыжном спорте, фристайле, сноуборде, конькобежном спорте и прыжках с трамплина. В двух последних выступили и казахстанские спортсмены.

В конькобежном спорте, где женщины соревновались на дистанции 1 000 м, Казахстан представляли Надежда Морозова, Елизавета Голубева и Кристина Силаева.

Надежда Морозова пробилась в ТОП-15 на дистанции 3000 м, заняв 14-е место / Фото nur.kz

Занявшая ранее шестое место на дистанции 3 000 м Морозова вошла в ТОП-15 участниц, показав 14-й результат - 1 мин. 16,00 сек. Голубева со временем 1.16,40 заняла 19-е место, а получившая дополнительную лицензию за день до церемонии открытия Олимпиады Силаева, которая должна была выступить на 500-метровке, дебютировала на дистанции вдвое длиннее, заняв 28-е место - 1.17,57.

Шестикратная чемпионка мира Юта Лердам (Нидерланды) установила олимпийский рекорд на дистанции 3000 м / Фото championat.com

Золото же завоевала шестикратная чемпионка мира Юта Лердам из Нидерландов, установив олимпийский рекорд - 1.12,31. Быстрее прежнего рекорда пробежала и занявшая второе место еще одна представительница Нидерландов - пятикратная чемпионка мира Фемке Кок (1.12,59). А прежняя обладательница рекорда (1.13,19) Михо Такаги из Японии, установившая его в Пекине-2022, стала третьей (1.13,57).

В небе Италии летающий лыжник из Казахстана Данил Васильев / Фото olympic.kz

В прыжках со среднего трамплина выступили участник предыдущей Олимпиады Данил Васильев и дебютант Игр Илья Мизерных, победитель юношеских Олимпийских игр-2024. Заняв в первом раунде соответственно 34-е и 39-е места, наши спортсмены не смогли квалифицироваться в финал.

А победу здесь сенсационно одержал Филипп Раймунд (Германия), ни разу в карьере до Олимпиады-2026 не побеждавший даже на этапах Кубка мира. В этом виде на пьедестал поднялись сразу четыре спортсмена: серебро завоевал Кацпер Томасяк (Польша), а бронзовых медалей были удостоены показавшие одинаковый результат Рэн Никайдо (Япония) и Грегор Дешванден (Швейцария).

Первым спортсменом, которому удалось выиграть две золотые медали на Олимпийских играх в Италии, стал горнолыжник из Швейцарии Франьо фон Алльмен. Обладатель золота в скоростном спуске на этот раз победил вместе с Танги Нефом и в командной комбинации в слаломе.

В этом виде программы третья ступенька пьедестала пустовала, а на вторую поднялись две показавшие одинаковое время команды: горнолыжники Австрии Винсент Крихмайр и Мануэль Феллер и представители Швейцарии Марко Одерматт и Лоик Мейар.

Еще одна спортсменка из Швейцарии Матильда Гремо в этот день стала олимпийской чемпионкой в дисциплине фристайла - слоупстайле. Для нее это золото стало вторым после победы в Пекирне-2022.

А последнюю золотую награду в третий медальный день завоевала сноубордистка из Японии бронзовый призер Олимпиады-2022 Кокомо Мурасе, выигравшая соревнования в дисциплине биг-эйр.

В медальном зачете Игр в Италии с тремя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами лидирует сборная Норвегии. На вторую строчку поднялись спортсмены Швейцария, у которых на одну бронзовую медаль меньше. Тройку лучших замыкает команда Японии (2 золота, 2 серебра, 3 бронзы). А больше всех медалей у хозяев игр. Итальянцы завоевали девять наград, в том числе одну золотую, две серебряных и шесть бронзовых. Всего медали Олимпиады-2026 за три дня завоевали представители 15-ти стран.

Сегодня, 10 февраля, на Олимпиаде-2026 разыграют девять комплектов медалей.

Казахстанцы примут участие в лыжных гонках в спринте классическим стилем. На старт квалификационных стартов, который начнутся 13:15, выйдут Надежда Степашкина, Дарья Ряжко Анна Мельник, Ксения Шалыгина, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков. А в 15:45 начнутся забеги на выбывание с участием 30-ти лучших лыжников у женщин и мужчин.

В шорт-треке Ольга Тихонова и Яна Хан выступят на дистанции 500 м, предварительные забеги на которой начнутся в 14:30.

В 15:10 начнутся предварительные забеги у мужчин на дистанции 1 000 м, в которых выступит Денис Никиша. После этих стартов пройдут четвертьфинальные забеги в смешанной эстафете, в которой Казахстан представят Ольга Тихонова, Яна Хан, Денис Никиша и Абзал Ажгалиев.

Во фристайле сегодня квалификация в могуле (15:15 - мужчины, 18:15 - женщины). В ней примут участие Павел Колмаков, Анастасия Городко, Аяулым Амренова и Юлия Галышева.

Вторым стартом для биатлонистов Асета Дюсенова и Владислава Киреева станет индивидуальная гонка на 20 км, которая начнется в 17:30. (мужчины)

И наконец, в 22:30 начнется короткая программа в фигурном катании у мужчин, где выступит Михаил Шайдоров.