В Костанае продолжилась эстафета турниров 1/8 финала Кубка Сената – областной отборочный этап по быстрым шахматам. В субботу встретились представители правоохранительных органов и силовых структур, а в воскресенье игровую эстафету приняли медики.

Турнир для людей в погонах собрал 115 участников, медики были представлены втрое скромнее - за доски сели 32 игрока.

По итогам встреч финальное положение среди силовиков выглядит так: на первом месте Сергей Корнейчук (Академия МВД), второй результат у пенсионера МВД Беркута Нурмагамбетова, бронза также у ветерана органов - Ивана Бартоша. У женщин лучшей названа Аида Жанатбек из полицейской академии.

У медицинских работников на вершине пьедестала почёта Кобланды Томашев («Жемчужина»), серебро у Ильи Гурина (Карабалык, медколледж), замыкает тройку призёров костанаец Еркен Аубакиров (обласной центр крови). Первое место у женщин заняла сотрудница поликлиники Жаннар Есентемирова.

Напомним, отборочные этапы Кубка стартовали 17 января (играли ветераны), после встреч силовиков и медиков 14 февраля лучшие шахматисты должны определиться среди госслужащих и работников нацкомпаний, 15 февраля класс покажут работники культуры, 21-го шахматным интеллектом блеснут работники масс-медиа, а 22-го - работники образования и науки.

Фото предоставлены Федерацией шахмат Костанайской области