Суд проходит в закрытом режиме. На скамье подсудимых ещё двое подростков, которым инкриминируют участие в убийстве и похищении, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Седьмой канал.

Фото с сайта МВД РК

В Алматинской области полицейских будут судить за бездействие. Двух следователей Талгарского района обвиняют в превышении служебных полномочий и бездействии, что, по версии прокуроров, привело к трагедии: убийству мужчины, похищению двухлетней девочки и изнасилованию женщины.

Об убийстве мужчины и похищении ребёнка в селе Кызылкайрат Талгарского района стало известно 6 сентября прошлого года. Работник СТО изнасиловал жительницу села и месяц шантажировал её. Позже он убил брата женщины и похитил её двухлетнюю дочь. Во время погони подозреваемый сбросился с обрыва на машине вместе с ребёнком. Девочка получила травмы, её прооперировали. Позже выяснилось, что за месяц до трагедии мать похищенной девочки писала заявление об изнасиловании, но в полиции тогда не приняли мер. Более того, подозреваемого освободили из-под стражи.

В этот же день прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело по факту бездействия полицейских. Суд по этому делу идёт в закрытом режиме, главному фигуранту вменяют 12 преступлений. На скамье подсудимых также двое подростков. Им инкриминируют участие в убийстве и похищении.