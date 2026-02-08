В первый медальный день на стартовавших в Италии XXV зимних Олимпийских играх были разыграны три комплекта наград, в розыгрыше двух из которых приняли участие казахстанские спортсмены.

Казахстанская конькобежка Надежа Морозова заняла на Олимпиаде шестое место на дистанции 3000 м / Фото olympic.kz

Первыми из команды Казахстана в борьбу за медали вступили лыжницы. Олимпийскую программу в лыжных гонках открыл скиатлон на 20 км (10 км классическим ходом + 10 км свободным ходом) у женщин. Среди 70 участниц были и две казахстанские лыжницы - уроженка Костанайской области Ксения Шалыгина и Надежда Степашкина, представляющие Акмолинскую область.

Первую половину дистанции Шалыгина преодолела 52-й с результатом 32 мин. 18,3 сек. и с отставанием от лидирующей Фриды Карлссон из Швеции на 4.53,1, а Степашкина была 59-й (33.53,1). Но под конец дистанции обе наши лыжницы, как и еще 16 участниц скиатлона, отстали от лидеров на один круг (3,3 км) и были сняты. В итоговом же протоколе Ксения Шалыгина расположилась на 53-м месте и Надежда Степашкина - на 60-м.

А чемпионкой Олимпиады в скиатлоне стала Фрида Карлссон (Швеция), показавшая время 53 мин. и 45.2 сек. Второе место у еще одной шведской лыжницы Эббе Андерссон - 54.36,2. Бронзовую медаль завоевала Хейди Венг (Норвегия) - 55.11,9.

Вторым стартом с участием казахстанских спортсменов стали соревнования конькобежцев. Первый комплект медалей в этом виде спорта был разыгран на дистанции 3000 м среди женщин. Казахстан здесь представляли Надежда Морозова (Северо-Казахстанская область) и Елизавета Голубева (Астана).

Показав результат 4 мин. 1,20 сек. Морозова заняла шестое место, а Голубева с результатом 4.03,30 замкнула десятку сильнейших.

Чемпионкой Олимпиады на дистанции 3000 м стала конькобежка из Италии Франческа Лоллобриджида, установившая олимпийский рекорд - 3.54,28. Второе место у Рагне Виклунд из Норвегии (3.56,54), а третье - у Валери Мальте из Канады (3.56,93).

А первый комплект наград на зимней Олимпиаде в Италии был разыгран в дисциплине горнолыжного спорта - скоростной спуск. Тройку призеров здесь составили Франьо фон Альмен из Швейцарии и хозяева Олимпиады итальянские горнолыжники Джованни Францони и Доминик Парис.

Сегодня на Олимпийских играх будут разыграны восемь комплектов медалей. Казахстанские спортсмены выступят в двух видах программы в лыжных гонках и биатлоне.

Лыжники будут соревноваться в скиатлоне (10 км + 10 км), в котором Казахстан представят Наиль Башмаков из Костанайской области и Амиргали Муратбеков из Абайской области (старт - в 16:30). А биатлонисты Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева и Айша Ракишева примут участие в смешанной эстафете (18:05).