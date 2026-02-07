Европейская комиссия заявила, что дизайн TikTok, вызывающий привыкание, нарушает европейский Закон о цифровых услугах и не обеспечивает должной защиты пользователей, передаёт Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в предварительном заключении ЕК, распространенном накануне.

Еврокомиссия заявила, что видеоприложение использует такие вызывающие привыкание функции, как бесконечная прокрутка, которая непрерывно подает пользователям новый контент каждый раз, когда они обновляют экран.

Эти особенности дизайна ставят мозг пользователей на "автопилот" и поощряют компульсивное поведение, такое как многократное открытие и прокрутка приложения, заявили регуляторы.

Предварительные выводы отражают растущее давление на платформы социальных сетей по поводу экранного времени, особенно для детей и подростков. Регуляторы по всему миру все чаще задаются вопросом, достаточно ли технологические компании делают для того, чтобы защитить юных пользователей от вызывающих привыкание особенностей дизайна, отмечается в материале.

Комиссия добавила, что TikTok, по-видимому, не в состоянии ввести адекватные меры защиты от рисков, связанных с его функциями, вызывающими привыкание.

"Зависимость от социальных сетей может иметь пагубные последствия для развивающейся психики детей и подростков", — подчеркнула исполнительный вице-председатель Европейской комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

По её словам, закон о цифровых услугах возлагает на платформы ответственность за последствия, которые они могут иметь для своих пользователей.

"В Европе мы следим за соблюдением законодательства, чтобы защитить наших детей и граждан в Интернете", — добавила она.

TikTok должен "изменить базовый дизайн своего сервиса"

Еврокомиссия обратила особое внимание на функцию TikTok "Ежедневное экранное время", которая позволяет пользователям устанавливать временной лимит и получать уведомление о его достижении.

Для пользователей в возрасте от 13 до 17 лет автоматически устанавливается ограничение в один час. Однако Еврокомиссия заявила, что эта мера защиты неэффективна, поскольку предупреждения "легко пропустить".

Регуляторы также обеспокоились родительским контролем TikTok. С помощью инструмента "Семейная пара" родители могут настраивать параметры безопасности для своих детей, устанавливать ограничения на время работы с экраном, получать отчеты об активности и ограничивать определенные поисковые запросы или хэштеги.

Родительские ограничения не пользуются успехом, потому что они "требуют от родителей дополнительного времени и навыков для введения контроля", заявила Еврокомиссия.

Чтобы соответствовать DSA, TikTok должен "изменить базовый дизайн своего сервиса", заключила ЕК.

Среди предлагаемых изменений — отключение бесконечной прокрутки, более эффективные "перерывы на просмотр" и изменения в рекомендациях видео в приложении.

Как отреагировал TikTok?

В электронном письме, направленном Euronews Next, TikTok заявил, что предварительные выводы Еврокомиссии "представляют собой категорически ложное и совершенно не заслуживающее внимания представление о нашей платформе".

"Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы оспорить эти выводы всеми доступными нам способами", — добавила компания.

В TikTok заявили, что эксперты не могут предложить универсальный подход к регулированию экранного времени, поэтому платформа предлагает множество инструментов, помогающих людям самостоятельно принимать решения о том, сколько времени им уделять.

Наряду с ограничением экранного времени компания заявила, что в платформе также есть такие функции, как часы сна, которые подсказывают людям, что нужно закрыть приложение на ночь, и новая система наград, которая дает пользователям значки за соблюдение ограничений.

Что будет дальше?

Расследование, начатое в 2024 году, проверяет, соблюдает ли TikTok Закон о цифровых услугах (DSA), закон ЕС, который устанавливает обязательства онлайн-платформ по управлению рисками, модерированию контента и обеспечению прозрачности.

В ходе проверки были изучены внутренние оценки рисков, данные компании и научные исследования поведенческой зависимости.

В октябре прошлого года Еврокомиссия заявила, что TikTok и гигант социальных сетей Meta нарушают DSA, поскольку затрудняют исследователям доступ к публичным данным. Еще одно расследование правил рекламы TikTok уже завершено.

Выводы являются предварительными, то есть штрафы или наказания еще не наложены и расследование продолжается.

Теперь TikTok имеет право ознакомиться с выводами Еврокомиссии и ответить на них в письменном виде, в том числе предложив свои собственные решения. Еврокомиссия также проконсультируется с Европейским советом по цифровым услугам, независимой консультативной группой, которая применяет правила и положения DSA.

В конечном итоге этот процесс может привести к принятию решения о несоблюдении правил, которое может сопровождаться штрафом в размере до 6 процентов от глобального годового оборота TikTok.

В ходе расследования DSA TikTok направил в Еврокомиссию рекомендации по улучшению своего приложения. Компания согласилась размещать полное содержание всех объявлений, запущенных на её платформе, в онлайн-хранилище рекламы, которое будет обновляться каждые 24 часа.