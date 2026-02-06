По прогнозам синоптиков, в субботу, 7 февраля, осадков не ожидается, на западе, севере и востоке ночью и утром - туман. В воскресенье, 8 февраля, вновь будет бесснежный день, на севере, востоке и юге области - туман. В понедельник, 8 февраля, ночью снег и метель прогнозируются на западе, севере и юге, днём снег перейдёт в смешанные осадки. На севере, востоке и юге области вновь будет туман.





В Костанае в выходные дни без осадков, в понедельник - осадки в виде дождя и снега, метель, гололёд.

- В субботу ночью по области будет 22-27, на юге 17 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем -12...-17 °С. В ночь на воскресенье -15...-20 °С, на юге -23 °С, днём будет умеренный мороз -10...-15 °С. В понедельник ночью термометры покажут -5...-10 °С, на юге -2 °С. Днём 0...-5 °С, на юге +3 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -7...-9 °С, днём -4...-6 °С. В воскресенье: ночью -12...-14 °С, днём -8...-10 °С. В понедельник: ночью -14...-16 °С, днём -5...-7 °С.

В ближайшие три дня ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В воскресенье и понедельник на западе, севере и востоке периодические усиления до 15-20 м/с, а в понедельник отдельные порывы будут достигать скорости 23-28 м/с, что соответствует шторму по шкале Бофорта.

Фото Ксении РЕБИК