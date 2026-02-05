Национальную валюту предложили закрепить в Конституции Казахстана. Об этом во время восьмого заседания Конституционной комиссии заявил депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

По его словам, национальная валюта является одним из ключевых показателей экономической независимости и суверенитета государства. Наличие собственной валюты позволяет проводить автономную денежно-кредитную политику, обеспечивает устойчивость финансовой системы и защищает внутренний рынок.

"Национальная валюта — один из основных атрибутов суверенного государства. Тенге отражает политическую самостоятельность страны, экономический суверенитет и способность свободно проводить внутреннюю и внешнюю финансовую политику", — отметил депутат.

Роль тенге в жизни казахстанцев

Как отметил Ходжаназаров, тенге тесно связан с повседневной жизнью граждан.

"Тенге используется при выплате заработной платы, в торговле, сфере услуг и во всех экономических отношениях. Таким образом, тенге определяет не только механизм функционирования экономики, но и социальное положение общества. Национальная валюта отражает исторический путь государства и опыт формирования в период независимости", — заявил мажилисмен.

По его словам, тенге демонстрирует, что Казахстан выбрал собственный путь развития и утвердился как самостоятельное государство с финансовой и институциональной точки зрения.

Почему важно закрепить тенге в Конституции

По словам депутата, закрепление тенге на уровне Конституции позволит:

закрепить экономическую независимость страны;

усилить институциональное значение национальной валюты;

обеспечить преемственность финансовой политики;

предотвратить появление разных домыслов и спекуляций.

Как отметил Ходжаназаров, на сегодняшний день статус тенге регулируется законом "О Национальном банке Республики Казахстан". Однако в условиях изменений мировой финансовой системы важно закрепить его на уровне Конституции.

Закрепление национальной валюты на уровне Основного закона широко применяется в международной практике, продолжил Ходжаназаров. Например, в Конституциях Турции, Грузии и Узбекистана содержатся нормы, регулирующие финансовую систему, а в Конституциях Азербайджана, Армении и Кыргызстана прямо закреплена денежная единица.

"Закрепление национальной валюты в Конституции укрепляет экономические основы государства и исключает любые сомнительные трактовки, связанные с валютой", — подчеркнул Ходжаназаров.

В связи с этим депутат предложил Комиссии рассмотреть возможность включения в проект Конституции формулировки: "Национальная валюта Казахстана — тенге".