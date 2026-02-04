В Улытауской области вынесли приговор организатору схемы незаконной добычи марганцевой руды на территории региона, сообщает Informburo.kz со ссылкой на прокуратуру.

Фото Depositphotos.com

На скамье подсудимых оказался 50-летний житель Костанайской области.

"В период с 2020 по 2023 годы, не имея лицензии и контракта на недропользование, мужчина организовал незаконную добычу руды на месторождении "Восточный Каражал". Путём обналичивания и заключения фиктивных сделок он легализовал преступно добытые доходы от продажи полезных ископаемых", – сообщили в надзорном органе.

За эти годы фигурант отгрузил свыше 16 тысяч тонн руды. Ущерб государству превысил 1,3 млрд тенге. Прокуроры подсчитали, что мужчине удалось заработать более 3,5 млрд тенге, продавая переработанную руду как внутри страны, так и за рубежом.

Жителя Костанайской области приговорили к пяти годам и четырём месяцам заключения и на 5 лет лишили права работать в сфере недропользования. В доход государства взыскали 4,8 млрд тенге, конфисковали три легковых автомобиля и два грузовика.

Приговор суда вступил в законную силу.