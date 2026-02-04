Рудненский «Горняк» завершал домашнюю серию второго этапа регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 матчами с одним из лидеров - столичным «Номадом».

Опасный момент у ворот «Номада» / Фото pro.ligasy.kz

Лишь в одном из четырех поединков первого этапа с командой из столицы рудненский клуб смог одержать победу. Противостояние началось в Астане, где в первом матче «Номад» нанес чувствительное поражение рудненскому клубу - 6:1, а во втором «Горняк» дал бой, в котором хозяева сумели вырвать победу лишь на последних секундах - 4:3. В Рудном хозяева были сильнее в первой встрече - 7:3, но уступили во второй - 3:6.

Перед третьей очной серией, прошедшей на льду «Горняк арены», хозяева занимали седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 46 очка в 46 матчах, а гости шли вторыми с 72 очками после 45 игр, отставая от лидирующей «Сарыарки» на три очка, но проведя на три игры меньше карагандинцев.

Рудничане хорошо начали первый матч и, оказавшись на четвертой минуте в большинстве, реализовали его усилиями лучшего бомбардира чемпионата Валерия Гурина, которому ассистировал Александр Куршук. Через четыре минуты нападающий «Номада» Артур Гатиятов восстановил равновесие, но до перерыва «Горняк», реализовав в начале 16-й минуты очередное большинство, вновь вышел вперед - 2:1. Автором заброшенной шайбы стал Данила Барабаш после передачи Гурина.

Во втором периоде после первого удаления в составе рудничан, у которых был наказан за подножку защитник Егор Шимин, гости вновь сравняли счет. Сделал это нападающий Вячеслав Колесников. Однако черед полторы минуты, подхватив шайбу перед своими воротами, нападающий хозяев Павел Анисимов прошел с ней через все зоны вдоль левого борта и точно бросил по воротам, выведя «Горняк» вперед - 3:2.

На 36-й минуте капитан рудничан Оскар Юлбарисов упрочил преимущество своего клуба, забросивший четвертую шайбу в ворота Романа Калмыкова при поддержке Гурина и Владимира Кротова. Но на последней минуте периода защитник гостей Мади Диханбек вернул интригу в матч, сократив счет до минимума - 4:3.

На третьей минуте заключительного игрового отрезка свое веское слово сказал ветеран казахстанского хоккея Роман Старченко, который с 2006 года выступает за национальную сборную Казахстана и которому в мае исполнится 40 лет, в третий раз сравняв счет - 4:4.

Вдохновленные гости, заметно уступавшие рудничанам по броскам после двух двадцатиминуток (15:22), полностью перехватили инициативу, нанеся за период 14 бросков и позволив это сделать хозяевам лишь трижды. При этом три броска игроков «Номада» достигли цели. На 47-й минуте оформивший дубль Колесников впервые вывел гостей вперед. Всего через 19 секунд дубль оформил и Гатиятов. А на 48-й минуте Старчанко поставил точку в матче, также во второй раз огорчив вратаря рудничан Владислава Тихонова и сделав поражение «Горняка» разгромным - 4:7 (2:1, 2:2, 0:4).

Шайба в воротах! / Фото pro.ligasy.kz

Первый период повторного поединка стал словно продолжением третьего периода предыдущего матча, но не по заброшенным шайбам, а по броскам по воротам. Гости сделали это 16 раз, а хозяева на десять бросков меньше. Но вот заброшенных шайб зрители до перерыва не увидели и во многом благодаря надежной игре стоявшего в этот день в воротах «Горняка» Владислава Нурека и защищавшего ворота гостей Юргиса Дубинскаса.

Череду удалений в составе «Горняка» за одно и то же нарушение - за подножку, начатую в первом периоде Владимиром Кротовым и Дмитрием Пархоменко, продолжил на четвертой минуте второго периода Павел Анисимов. Но в этот раз хозяева не просто выстояли, но и сумели в меньшинстве забросить шайбу, автором которой стал Оскар Юлбарисов, открывший счет в матче после передачи Ильи Горожанинова - 1:0.

Инициатива постепенно перешла к хозяевам, и на 37-й минуте Сергей Лазарев и Евгений Степанов вывели на результативный бросок Валерия Гурина, забросившего свою 32-ю шайбу в чемпионате и продолжающего уверенно лидировать в споре бомбардиров с 76-ю очками по системе «гол + пас».

В середине третьего периода у «Горняка» появился шанс увеличить свое преимущество, когда в составе гостей были удалены сразу два игрока. Но, играя в формате «три на пять», столичный клуб выстоял. А когда до окончания матча оставалось еще шесть с половиной минут, гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока. «Горняку» пришлось нелегко в эти минуты, тем более, когда на 55-й минуте в его составе был наказан Оскар Юлабарисов за незаконную передачу клюшки. Но, отбыв наказание, капитан рудничан реабилитировался, отправил на 57-й минуте третью шайбу в пустые ворота гостей, вновь игравших без вратаря. И рудничане завершили серию домашних матчей «сухой» победой - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

«Горняку» осталось провести в регулярном чемпионате три гостевые двухматчевые серии с «Бейбарысом» (6 и 7 февраля), с «Актобе»(10 и 11 февраля) и с «Торпедо» (18 и 19 февраля).