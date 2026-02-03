В первый день февраля в Солт-Лейк-Сити (США) завершился чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров, в котором выступила и сборная Казахстана.

Полина Омельчук в финальном забеге на 1000 м / Фото isu-skating.com

В составе юниорской сборной республики в чемпионате мира приняли участие и две спортсменки из Костанайской области - воспитанница школы высшего спортивного мастерства Анастасия Галечина (тренеры Анатолий Галечин и Николай Федоренко) и воспитанница детско-юношеской спортивной школы № 3 Полина Омельчук (тренер Илья Коробейников), представляющие город Рудный.

Казахстанские юниоры отнюдь не были в Солт-Лек-Сити статистами, завоевав на чемпионате мира две медали.

Команда юниорок Казахстана - бронзовый призер чемпионата мира в эстафете / Фото instagram.com/qysqy_sportmektebi_3_kst

Первое призовое место заняла команда юниорок в эстафете на 3000 м. В квалификационном раунде команда Казахстана, за которую бежали обе наши спортсменки, стала второй в своем забеге со временем 4 мин. 15,066 сек., уступив лишь сборной Южной Кореи (4.13,485). В полуфинальном забеге казахстанские юниорки показали результат 4.13,887, но снова в своем забеге были вторыми вслед за теми же южнокорейскими спортсменками (4.11,182). Это позволило нашим юниоркам пробиться в финал «А», оставив позади команды Нидерландов, Германии и Канады. Из второго полуфинального забега в главный финал вышли команды Китая, показавшая лучшее время - 4.10,344, и Японии.

Таким образом за награды чемпионата мира в эстафете в решающем забеге боролись только азиатские команды, представители которых доминировали почти на всех дистанциях.

Основная борьба за первое место в эстафете развернулась между спортсменками Южной Кореи и Китая. В таком порядке они и финишировали. А команда Казахстана также сумела вмешаться в борьбу за медали и показала третий результат. Обладательницами бронзовых наград стали рудничанки Анастасия Галечина и Полина Омельчук, а также Нурия Алпысбай из Астаны и Гульдана Жалмухан из Уральска.

Анастасия Галечина и Полина Омельчук в составе юниорской сборной Казахстана / Фото instagram.com/shorttrackkz

Также бронзовым призером чемпионата мира стал Богдан Вехов из Астаны. занявший третье место на дистанции 1000 м, финишировав в финальном забеге с результатом 1 мин. 24,177 сек. после Пака Соджуна их Южной Кореи (1.23,802) и Юйхэна Ли из Китая (1.23,903). При этом Богдан в квалификационном забеге установил мировой рекорд среди юниоров, показав результат 1.21,958. Предыдущий мировой рекорд - 1.22,352 - принадлежал Чжу Чжи из Юной Кореи, установившему его на юниорском чемпионате мира в Бормио (Италия) 15 ноября 2024 года,

Обе наши спортсменки приняли участие и в забегах на трех индивидуальных дистанциях. Наиболее успешно выступила на всех трех Полина Омельчук, пробившаяся в финал «А» на дистанции 1000 м, где финишировала четвертой со своим лучшим результатом - 1.30,455, а также дошедшая до финалов «В» на дистанциях 1500 м и 500 м.