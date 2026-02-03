Пострадавший от взрыва газового баллона в частном четырехквартирном жилом доме в Аркалыке скончался в городской больнице. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили "НГ" в пресс-службе управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Происшествие случилось ночью 29 января в п. Северный. В результате взрыва газбаллона без последующего возгорания была разрушена кровля здания, пострадали два человека.

Мужчина 1979 г. р., несмотря на все предпринятые медицинскими работниками меры, скончался.

- Женщина 1984 года рождения была эвакуирована санитарной авиацией в Костанайскую областную больницу и в настоящее время находится в отделении реанимации, - сообщили в управлении здравоохранения. - Состояние пациентки оценивается как тяжёлое, стабильное. Проводится интенсивная терапия, она находится под круглосуточным наблюдением медицинских специалистов.

Напомним, 31 января в Instagram-паблике arkalyk.news было опубликовано видео с места происшествия с подписью: «Кто в курсе насчет взрыва дома?». Автор ролика пояснял, что инцидент произошёл около трёх часов ночи, и показывал последствия разрушений, в том числе повреждения соседнего дома.

2 февраля произошедшее прокомментировали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

- Ночью 29 января на пульт 101 поступило сообщение о том, что в посёлке Северный в Аркалыке в частном четырёхквартирном жилом доме произошёл хлопок газо-воздушной смеси без последующего возгорания. К месту вызова оперативно прибыли пожарные расчёты, которые установили, что в результате хлопка произошло обрушение кровли, и незамедлительно приступили к разбору завалов, - сообщили в ведомстве.

До прибытия подразделений МЧС с места происшествия с ожогами были госпитализированы мужчина 1979 года рождения и женщина 1984 года рождения. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В ДЧС также напомнили о необходимости строгого соблюдения правил безопасной эксплуатации газового оборудования, регулярной проверки его технического состояния и обязательного проветривания помещений при использовании газа.

