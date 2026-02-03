В Казахстане набирает популярность новая схема мошенничества: бизнесменам звонят лжесотрудники налоговой и требуют сменить режим налогообложения. Звонок звучит максимально правдоподобно, однако цель одна — выманить заветный код из СМС. Tengri Life разобрался, почему верить "заботливым инспекторам" нельзя.

Фото:depositphotos.com

История алматинки

Предпринимательница из Алматы Гульнара столкнулась с этой схемой лично. Ей позвонили "из органов" и удивили новостью: нужно срочно перейти на другой налоговый режим (с упрощенки на общеустановленный или наоборот), называя её личные данные.

Затем злоумышленники попросили продиктовать код из SMS с номера 1414.

"Я недавно видела в статусе у бывшего коллеги, что его тоже пытались так развести — это меня спасло. Поэтому, возможно, мое видео спасёт и вас. Никакие СМС не передавайте, даже если вам нужно перейти на общий установленный режим", — сообщила она.

В комментариях под её публикацией другие пользователи подтвердили, что получали похожие звонки. Оказалось, мошенники звонят даже реальным сотрудникам налоговой, которые, разумеется, сразу отправляют "коллег" в бан.

"Моей коллеге тоже звонили, а мы работаем в налоговой", "Мне звонили — я послала", "Точно так же мне звонили", "Вчера буквально один в один звонили! Я как раз стоял в налоговой и на полном серьёзе сказал: "Я уже здесь, никаких номерков не надо! Здесь никого, и окошко свободно!" — написали пользователи сети.

Что рассказали в КГД

Мы обратились в пресс-службу КГД за комментарием, где подтвердили, что такие звонки — дело рук мошенников.

"В последнее время людям массово приходят сообщения якобы от налоговых органов. Про переход на налоговый режим, срочные уведомления, угрозы штрафов и просьбы перейти по ссылке", — объяснили в КГД.

По данным комитета, цель мошенников — напугать, запутать и выманить ваши данные или деньги. В КГД порекомендовали запомнить три правила:

все официальные уведомления приходят только в "Личный кабинет" налогоплательщика или через проверенные сервисы (официальные электронные сервисы, push-уведомления и контакт-центр 1414);

никаких кодов из СМС. Если кто-то просит "код для подтверждения" или ваш пароль — это 100 процентов мошенник. Настоящие сотрудники КГД такие данные никогда не спрашивают;

не переходите по ссылкам. Если пришло странное письмо от "налоговой" с кнопкой "оплатить" или "проверить" — просто удаляйте.

В ведомстве посоветовали игнорировать любые ссылки от незнакомцев и не вступать в переписку. Если голос в трубке пугает штрафами или требует данные карты — кладите трубку. Любую информацию лучше перепроверить самостоятельно через официальное приложение или кабинет налогоплательщика

Как на самом деле перейти на “упрощёнку”

В ведомстве сообщили, что подача уведомления на СНР по упрощённой декларации доступна с 1 января 2026 года и сделать это можно следующими путями:

в "Кабинете налогоплательщика" через ЭЦП;

в приложении E-Salyq Business;

в приложениях банков (Каспи, Халык, БЦК);

лично на бумаге в Управлении госдоходов.

В КГД напомнили, что налоговые органы не используют коды, очереди и "предварительные записи", поэтому любые подобные требования — повод насторожиться: мошенники часто давят на страх и создают ощущение срочности.

Продиктовал код 1414: что произойдет

В ноябре в министерстве ИИ разъяснили, может ли код из SMS от номера 1414 дать доступ к получению кредита.

"Этот метод является психологической уловкой и инструментом манипуляции мошенников, направленным на внушение доверия пользователю и не более того. Мошенники могут использовать SMS-код как часть более сложной схемы обмана, манипулируя потенциальной жертвой, чтобы та доверила доступ к своим личным данным или установила вредоносные приложения. Эти действия могут привести к утечке информации, которую потом используют для оформления микрокредита", — отметили в ведомстве.

Сообщения с номера 1414 носят технический характер и связаны с действиями пользователя, например, входом в систему, подписанием документов или запросом государственных услуг.

Ранее в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития сообщили, что доступ к системам, работающим через SMS от 1414, теперь возможен только при использовании биометрии (Face ID), электронной цифровой подписи (ЭЦП) или eGov QR. С декабря сервисы, не внедрившие эти требования, будут отключены от 1414.