В Красноярске (Россия) с 29 января по 1 февраля прошел первый крупный международный турнир нового спортивного сезона по борьбе - XXXVII «Кубок Ивана Ярыгина».

Лаура Алмаганбетова (слева) на борцовском ковре в Красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина / Фото krascsp.ru

В этих одних из самых престижных соревнованиях по вольной и женкой борьбе в мире, прошедших во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина на острове Отдыха, приняли участие 496 борцов (322 мужчины и 174 женщины) из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Греция, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Монголии, России, Северной Кореи, Северной Македонии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Южной Кореи. Среди участников турнира было немало чемпионов мира, Европы, Азии и Африки.

Турнир был учрежден Международной федерацией объединенных стилей борьбы (ФИЛА) в 1990 году в знак признания особых заслуг перед мировым спортом Ивана Сергеевича Ярыгина, являющегося двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР. Первые соревнования прошли в Абакане, все последующие турниры - в Красноярске.

Победа в одной из схваток на пути к финалу «Кубка Ивана Ярыгина» / Фото krascsp.ru

На открытии 37-го турнира, прошедшего во второй год олимпийского цикла, министр спорта Красноярского края Денис ПЕТРОВСКИЙ отметил:

- «Кубок Ивана Ярыгина» - это всегда борьба без оглядки на регалии. Здесь не работают прошлые заслуги и громкие титулы: каждый поединок - отдельный бой за место в иерархии мировой вольной борьбы. «Кубок Ивана Ярыгина» - это турнир, который сегодня ценят и уважают борцы разных стран. Дело Ивана Сергеевича живет во многом благодаря его супруге - Наталье Ярыгиной. Она из года в год лично участвует в организации и проведении турнира. И мы - красноярцы и любители борьбы из разных уголков России и мира - ей благодарны. Конечно, турнир - это всегда большая команда. Каждому причастному к организации «Кубка Ивана Ярыгина» хочу сказать спасибо!

Финальный поединок «Кубка Ивана Ярыгина» в весовой категории до 55 кг / Фото krascsp.ru

Поединки турнира проводились в 10 мужских и 10 женских весовых категориях.

Борцы Казахстана в этом году завоевали на турнире три награды - одну золотую и две серебряные. И все три медали были завоеваны в турнире по женской борьбе, который прошел в этом году в рамках «Кубка Ивана Ярыгина» в 25-й раз.

Одну из наград престижного турнира завоевала спортсменка из Костаная Лаура Алмаганбетова, защищавшая честь Казахстана в весовой категории до 55 кг, в которой за призовые места боролась и действующая чемпионка России Екатерина Вербина из Дагестана, начавшая турнир с четвертьфинальной стадии.

Лаура Алмаганбетова (слева) на пьедестале, рядом - один из тренеров сборной РК по вольной борьбе Карисбек Маханбетов из Костаная / Фото krascsp.ru

Лаура Алмаганбетова, тренирующаяся под руководством Сандыбека Сарсенова, одержав три победы, вышла в финал, где уступила двукратному бронзовому призеру этого турнира 2024 и 2025 г.г., серебряному призеру чемпионата России Александре Скиренко из Краснодарского края.

Еще одну серебряную медаль в казахстанскую копилку принесла Виктория Хусаинова (до 59 кг) из Акмолинской области, уступившая в финале россиянке Светлане Липатовой.

Лаура Алмаганбетова со своим тренером Сандыбеком Сарсеновым (второй слева) и Карисбеком Маханбетовым (справа) / Фото instagram.com/dushor_kst

А золото взяла Жамиля Бакбергенова из Алматинской области, одержавшая победу в финале весовой категории до 72 кг над Болртунгалаг Зоригт из Монголии.