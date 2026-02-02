Согласно обвинению, дректор строительной компании ТОО «Болашак» Уалихан НЫСАНОВ получил предоплату за квартиры в конце 2022 года с обещанием достроить дом в ЖК «Семья» в 3 квартале 2023 года.

Нысанова обвиняют по ч. 4 п. 2 ст. 190 УК РК («Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием») и вменяют ему хищение 130 млн тенге. Вину он не признает. Дело рассматривают в уголовном суде №2 Костаная.

- Мы хотели купить квартиру для родителей, чтобы перевезти их из Оренбургской области, - рассказывала на первом заседании потерпевшая Сауле МУРЗАХМЕТОВА. - Мы внесли 11 млн, почти 90% суммы. Эти деньги родители собирали всю жизнь. В апреле 2024 года мы встречались с Уалиханом, он обещал, что вот-вот найдет инвесторов. Я просила, так как нет квартиры, вернуть нам наши деньги. В мае 2024 года написали претензию, есть ответ - гарантийное письмо, что до 30 июля 2024 года обещают вернуть деньги в сумме 11 млн. 2 года прошло - нет ни дома, ни квартиры.

Адвокат Сабыржан Иманбаев (слева) и Уалихан Нысанов / Фото из архива «НГ»

29 января Нысанов предложил такой способ возмещения ущерба: трейдерская компания из Алматы перечисляет потерпевшим деньги, а те передают фирме право требования с Нысанова этих долгов.

- Эта фирма находится в Алмате, - пояснил адвокат подсудимого Сабыржан ИМАНБАЕВ. - Самый первый руководитель сейчас находится за границей, в понедельник приедет в Костанай. Прежде чем он вам перечислит деньги, мы должны подать договор - что вы уступаете право требовать с Нысанова деньги алматинской фирме, а она вам перечислит эти деньги полностью. У нас 22 договора осталось, они все готовы. Нотариус тоже готов. Мы ждем человека, который подпишет договор. И в течение двух банковских дней они должны перечислить.

Сауле Мурзахметова / Фото из архива «НГ»

Потерпевшая Сауле Мурзахметова недовольна тем, что вместо 11 млн ей через трейдерскую компанию предлагают возместить 8 млн. Да и в их возврате тоже сомневается:

- А где гарантия?

- Ваш иск подан в суд, - ответил Иманбаев. - Ваши исковые требования никуда не денутся. Вы вправе до окончания судебного следствия снизить исковые требования либо увеличить исковые требования. У вас есть право оставить иск в рамках уголовного дела. В зависимости от того, сколько вам возместят, вы после возмещения вправе снизить. Если вам в полном объеме возместят, вы вправе отказаться от исковых требований.

И пояснил вопрос о разнице в суммах:

- Решение суда останется. Суд вынесет решение взыскать в вашу пользу с Нысанова оставшиеся 3 млн тенге.

После этого Мурзахметова, кажется, стала более открытой к предложению, хотя и однозначного ответа не дала.

Суд отложил заседание на 5 февраля, дав Уалихану Нысанову время на то чтобы провернуть неординарный план по возмещению ущерба. Но все ли потерпевшие согласятся на сделку с алматинским трейдером?