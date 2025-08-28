Искали друг друга потерпевшие кличем в интернете: «Кто еще пострадал от застройщика «Болашак»?» Директор ТОО Уалихан НЫСАНОВ, согласно обвинению, получил предоплату за квартиры в конце 2022 года с обещанием достроить дом в ЖК «Семья» в 3 квартале 2023 года. Что пошло не так?

Адвокат Сабыржан Иманбаев (слева) и Уалихан Нысанов / Лицо скрыто по ходатайству подсудимого

Нысанова обвиняют по ч. 4 п. 2 ст. 190 УК РК («Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием») и вменяют ему хищение 130 млн тенге. Вину он не признает.

Сегодня, 28 августа, в суде № 2 Костаная допросили потерпевших.

- Мы хотели купить квартиру для родителей, чтобы перевезти их из Оренбургской области, - рассказала Сауле МУРЗАХМЕТОВА. - Нашла объявление в «Крыше», кстати, оно и сейчас есть. Менеджер по продажам сказала подъехать на ул. Каирбекова, дом строился. Посмотрели квартиру, нам понравилось. Как раз 3 квартал 2023 года, как срок сдачи, нам подходил. Мы внесли 11 млн, почти 90% суммы. Эти деньги родители собирали всю жизнь. Мы ждали очень долго и терпеливо. Я не начинала судиться. В апреле 2024 года мы встречались с Уалиханом, он обещал, что вот-вот найдет инвесторов. Я просила, так как нет квартиры, вернуть нам наши деньги. В мае 2024 года написали претензию, есть ответ - гарантийное письмо, что до 30 июля 2024 года обещают вернуть деньги в сумме 11 млн. 2 года прошло - нет ни дома, ни квартиры.

- В 2022 году с мужем планировали купить квартиру, - сообщила Арина ШАРАБАСОВА. - Полгода выбирали среди разных ЖК. Из-за того, что часто смотрели, в Инстаграме вылезла реклама ЖК «Семья» и цена. У других застройщиков сумма больше была указана. Это нас и зацепило. На следующий день мы поехали туда с мамой. Нам все понравилось. Менеджер сказала, что это последняя квартира, нам нужно успеть ее забрать. Мы быстро сняли деньги, внесли предоплату. В августе 2023 года решили туда приехать. и мы там увидели... ничего мы там не увидели, там просто как свалка. Мы поняли, что стройка не будет закончена в то время, когда нам нужно. В 2023 году я была уже беременна, и мы планировали с ребенком уже в новую квартиру заехать. Я потребовала расторгнуть договор, чтобы получить деньги и вложить их в другое место, чтобы успеть взять квартиру к тому моменту, когда у меня родится ребенок. Менеджер мне дала листочек, я написала от руки, что расторгаю договор, и отдала ей. 10% они удерживают в случае, если я досрочно расторгаю договор. Я согласилась. Мне сказали, что в течение 14 рабочих дней вернут деньги. Может быть, чуть попозже. Через время пишу менеджеру - перестает мне отвечать. Дала мне номер Нысанова. Он сказал: «Давайте я не буду удерживать с вас 10%, вы мне дайте месяц, я вам верну всю сумму». Я согласилась. Но этого не случилось. После чего начала писать в разные паблики: «Кто пострадал от ЖК «Семья», отпишите в комментариях. Так я начала собирать людей.

Допрашивать потерпевших продолжат 4 сентября.

Фото автора