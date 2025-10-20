В Казахстане введены новые правила, согласно которым местные исполнительные органы могут самостоятельно устанавливать тариф на питьевую воду для населения. Об этом сообщил глава комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Бакытжан Жунисбеков, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Регулирование тарифов на воду в регионах

Как сообщил Жунисбеков на пресс-конференции в СЦК, в соответствии с Водным кодексом маслихаты регионов получили право самостоятельно устанавливать плату за один кубометр питьевой воды. При этом они должны учитывать уровень социально-экономического развития территории и действующие тарифы на услуги водоснабжения.

"На сегодняшний день местными исполнительными органами ведутся работы по определению стоимости для населения", — отметил он.

Плата за превышение нормы

Глава комитета также напомнил, что при превышении норматива потребления воды — 140 литров в сутки на одного человека — плата за избыточный объём увеличивается на 30 процентов от установленного тарифа.